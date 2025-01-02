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    Справится ли «Фила» с «Сакраменто»?

    «Сакраменто» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Филадельфия»
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    «Сакраменто» — «Бруклин»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 2 января. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Января 2025 года

    Сакраменто

  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НБА
    •

    «Сакраменто»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» занимает 12 место, одержав 14 побед и потерпев 19 поражений.

    Последние матчи: «Сакраменто» удалось прервать проигрышную серию из шести матчей, обыграв на своей территории «Даллас» (110:100). Результативными действиями в составе «королей» отметился Де’Аарон Фокс, который оформил 33 очка в матче.

    Сакраменто — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В предстоящей встрече не сыграет Девин Картер, у которого травмировано плечо. Под вопросом участие форварда Джей Краудера, получив травму спины.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Ранее «Сакраменто» потерпел шесть поражений в матчах против «Детройта» (122:132), «Индианы» (95:122), «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:132, 99:103, 100:113) и «Денвера» (129:130).

    «Филадельфия»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 11 место. «76-е» в этом сезоне одержали 13 побед и потерпел 17 поражений.

    Последние матчи: «Филадельфия» одержала победу в матче против «Портленда» (125:103). Вклад в победу команды внёс Джоэл Эмбиид, который набрал 37 очков, до дабл-дабла центровому не хватило одного подбора.

    Не сыграют: «Филадельфии» не смогут помочь Андре Драммонд (травма пальца), Кеньон Мартин (травма ноги), Кайл Лаури (травма бедра) и Эрик Гордон (травма плеча).

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Филадельфия» одержала четыре победы, обыграв также «Бостон» (118:114), «Сан-Антонио» (111:106) и «Юту» (114:111).

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» прервал шестиматчевую проигрышную серию

    • «Филадельфия» выиграла в четвёртом матче подряд

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Филадельфия» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Филадельфии» — 3.21.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Филадельфия» в последних матчах регулярного чемпионата набрала ход, и вполне может дать бой сопернику из Калифорнии.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (+6.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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