В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд»

Турнирная таблица: Команда из Орегона занимает 13 место в турнирной таблице Западной кнференции, одержав 8 побед и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» в гостях проиграл «Финиксу» (109:116).

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Не сыграют: В составе «Портленда» есть один игрок, который находится в лазарете, речь о защитнике Матиасе Тибуле, который травмировал лодыжку.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Проигрышнаясерия «Портленда» составляет шесть матчей: «Сан-Антонио» (116:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107), «Юта» (99:141), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127) и «Даллас» (131:137).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 5 место, одержав 14 побед и потерпев 10 поражений.

Последние матчи: «Денвер» одержал тяжёлую победу в гостевом матче против «Сакраменто» (130:129). Вклад в победу «самородков» внёс Джамал Мюррэй, набрав 28 очков в поединке.

Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

Состояние команды: «Денвер» одержал три победы в последних пяти матчах.

Статистика для ставок

«Портленд» проиграл в шестом матче подряд

«Денвер» выиграл в третьем матче подряд

В этом сезоне «Портленд» и «Денвер» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.96.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

Прогноз: «Денвер» может улучшить положение в турнирной таблице, впереди игра с одной из худших команд конференции.

Ставка: Фора «Денвера» (-8.5) с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.91.