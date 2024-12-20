Портленд
Денвер
«Портленд»
Турнирная таблица: Команда из Орегона занимает 13 место в турнирной таблице Западной кнференции, одержав 8 побед и потерпев 18 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» в гостях проиграл «Финиксу» (109:116).
Портленд — Денвер: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Портленда» есть один игрок, который находится в лазарете, речь о защитнике Матиасе Тибуле, который травмировал лодыжку.
Состояние команды: Проигрышнаясерия «Портленда» составляет шесть матчей: «Сан-Антонио» (116:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107), «Юта» (99:141), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127) и «Даллас» (131:137).
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 5 место, одержав 14 побед и потерпев 10 поражений.
Последние матчи: «Денвер» одержал тяжёлую победу в гостевом матче против «Сакраменто» (130:129). Вклад в победу «самородков» внёс Джамал Мюррэй, набрав 28 очков в поединке.
Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.
Состояние команды: «Денвер» одержал три победы в последних пяти матчах.
Статистика для ставок
- «Портленд» проиграл в шестом матче подряд
- «Денвер» выиграл в третьем матче подряд
- В этом сезоне «Портленд» и «Денвер» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.96.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.
- 2.64Сакраменто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 2.00Миннесота — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 2.25Финикс — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: «Денвер» может улучшить положение в турнирной таблице, впереди игра с одной из худших команд конференции.
Ставка: Фора «Денвера» (-8.5) с коэффициентом 1.89.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.91.