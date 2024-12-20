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    «Денвер» не встретит сопротивления от соперника?

    «Портленд» — «Денвер». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 20 декабря. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Денвер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Портленд

  • НБА
    •  Портленд 06:00 Денвер

    Денвер

  • НБА
    •

    «Портленд»

    Турнирная таблица: Команда из Орегона занимает 13 место в турнирной таблице Западной кнференции, одержав 8 побед и потерпев 18 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Портленд» в гостях проиграл «Финиксу» (109:116).

    Портленд — Денвер: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе «Портленда» есть один игрок, который находится в лазарете, речь о защитнике Матиасе Тибуле, который травмировал лодыжку.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Проигрышнаясерия «Портленда» составляет шесть матчей: «Сан-Антонио» (116:118), «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107), «Юта» (99:141), «Лос-Анджелес Клипперс» (105:127) и «Даллас» (131:137).

    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» в турнирной таблице Западной конференции занимает 5 место, одержав 14 побед и потерпев 10 поражений.

    Последние матчи: «Денвер» одержал тяжёлую победу в гостевом матче против «Сакраменто» (130:129). Вклад в победу «самородков» внёс Джамал Мюррэй, набрав 28 очков в поединке.

    Не сыграют: У «Денвера» на больничной койке находится Дарон Холмс, форвард получил травму ахилла, с травмой колена из строя выбыл форвард Влатко Чанчар.

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    Состояние команды: «Денвер» одержал три победы в последних пяти матчах.

    Статистика для ставок

    • «Портленд» проиграл в шестом матче подряд

    • «Денвер» выиграл в третьем матче подряд

    • В этом сезоне «Портленд» и «Денвер» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.96.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

    Прогноз: «Денвер» может улучшить положение в турнирной таблице, впереди игра с одной из худших команд конференции.

    Ставка: Фора «Денвера» (-8.5) с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.91.

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    3.85
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    «Портленд» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» не встретит сопротивления от соперника?
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