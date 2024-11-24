Бостон
Миннесота
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 16 сыгранных матчей «кельты» одержали 13 побед и потерпели 3 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.
Последние матчи: «Бостон» выдаёт победную серию из четырёх матчей, в минувшем туре «кельты» добились выигрыша в игре против «Вашингтона» (108:96). Вклад в победу «Бостона» внёс Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов.
Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на двух игроков: в лазарете команды находятся центровой Эл Хорфорд (из-за болезни) и форвард Кристапс Порзингис (травма ноги). Восстановились от травм Джейлен Браун и Люк Корнет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Бостон» одержал четыре победы. Стоит отметить, что «кельты» смогли остановить победную серию лидера Востока «Кливленда» (120:117).
«Миннесота»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 10 место, одержав 8 побед и потерпев 7 поражений.
Последние матчи: Прервалась победная серия «лесных волков», которая состояла из двух матчей. «Миннесота» проиграла в гостевой встрече «Торонто» (105:110).
Не сыграют: Под вопросом участие Майка Конли и Донте Дивинченцо, у который травмы пальца и спины соответственно.
Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 2 победы.
Статистика для ставок
- Победная серия «Бостона» состоит из четырёх матчей
- Прервалась двухматчевая победная серия «Миннесоты»
- В этом сезоне «Бостон» и «Миннесота» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Миннесоты» — 3.59.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.
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Прогноз: «Бостон» сейчас находится на подьеме, в отличии от игроков «Миннесоты». Есть большая вероятность, что «Селтикс» одержит пятую победу подряд.
Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.