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    «Бостон» продлит победную серию до 5 матчей?

    «Бостон» — «Миннесота». Ставка (к.1.96) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Миннесота»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 24 ноября. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Ноября 2024 года

    Бостон

  • НБА
    •  Бостон 23:30 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
    •

    «Бостон»

    Турнирная таблица: «Бостон» входит в число лидеров Восточной конференции, после 16 сыгранных матчей «кельты» одержали 13 побед и потерпели 3 поражения. На данный момент команда занимает вторую строчку в регулярном чемпионате.

    Последние матчи: «Бостон» выдаёт победную серию из четырёх матчей, в минувшем туре «кельты» добились выигрыша в игре против «Вашингтона» (108:96). Вклад в победу «Бостона» внёс Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов.

    Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на двух игроков: в лазарете команды находятся центровой Эл Хорфорд (из-за болезни) и форвард Кристапс Порзингис (травма ноги). Восстановились от травм Джейлен Браун и Люк Корнет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бостон» одержал четыре победы. Стоит отметить, что «кельты» смогли остановить победную серию лидера Востока «Кливленда» (120:117).

    «Миннесота»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 10 место, одержав 8 побед и потерпев 7 поражений.

    Последние матчи: Прервалась победная серия «лесных волков», которая состояла из двух матчей. «Миннесота» проиграла в гостевой встрече «Торонто» (105:110).

    Не сыграют: Под вопросом участие Майка Конли и Донте Дивинченцо, у который травмы пальца и спины соответственно.

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    Состояние команды: В последних 5 матчах «Миннесота» одержала 2 победы.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Бостона» состоит из четырёх матчей

    • Прервалась двухматчевая победная серия «Миннесоты»

    • В этом сезоне «Бостон» и «Миннесота» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. На победу «Миннесоты» — 3.59.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Бостон» сейчас находится на подьеме, в отличии от игроков «Миннесоты». Есть большая вероятность, что «Селтикс» одержит пятую победу подряд.

    Ставка: Фора «Бостона» (-8.5) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.90.

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