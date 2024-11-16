ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов Томаш АмаралВетер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» Арне СлотЭффект Слота и еще пять причин, почему «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
    Все новости спорта

    «Кавальерс» продолжат победную серию?

    «Кливленд» — «Чикаго». Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 16 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Чикаго Буллз
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2024 года

    Кливленд

  • НБА
    •  Кливленд 03:30 Чикаго

    Чикаго

  • НБА
    •

    «Кливленд»

    Турнирное положение: За все время с начала регулярного сезона не было поводов упрекнуть «Кливленд» в какой-то расслабленности или недоработках, поэтому команда из Огайо по делу занимает первое место в сводной таблице лиги.

    Последние матчи: Тринадцать матчей позади, а у «Кливленда» ни одного поражения в пассиве. Аткинсон с клубом намереваются замахнуться на рекорд «Голден Стэйт» десятилетней давности.

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Кливленда» никаких изменений не произошло. По-прежнему за клуб не могут играть Бэйтс и Струс. Также под вопросом участие Мэррилла из-за повреждения лодыжки.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что должно произойти, чтобы «Кавальерс» споткнулись о никудышный «Чикаго».

    «Чикаго»

    Турнирное положение: После стартового отрезка регулярного чемпионата «Чикаго» больше разочаровывает, нежели радует. Восьмое место в конференции никак нельзя расценивать как успех.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В последних матчах «Чикаго» понемногу начал приходить в себя, и за три последних поединка проиграл всего лишь раз.

    Травмированные игроки: Сложности «Чикаго» с недееспособными игроками ограничиваются лишь отсутствием Лонзо Боллом, который лечится с прошлого сезона.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Надежд на то, что «Буллз» смогут мобилизоваться на матч против «Кливленда» совсем нет.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных поединках «Чикаго» выиграл трижды

    • «Кливленд» уже 13 матчей без поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Чикаго» — 4.86.

    Прогноз: «Кливленд» продолжит свою победную серию, поскольку клуб Аткинсона на невероятном кураже.

    Альтернативный прогноз: Будет результативная игра с обеих сторон

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.77

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Индонезия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Уганда — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Замбия — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фенербахче — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кипр — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Габон — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кавальерс» продолжат победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры