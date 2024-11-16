В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: За все время с начала регулярного сезона не было поводов упрекнуть «Кливленд» в какой-то расслабленности или недоработках, поэтому команда из Огайо по делу занимает первое место в сводной таблице лиги.

Последние матчи: Тринадцать матчей позади, а у «Кливленда» ни одного поражения в пассиве. Аткинсон с клубом намереваются замахнуться на рекорд «Голден Стэйт» десятилетней давности.

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Кливленда» никаких изменений не произошло. По-прежнему за клуб не могут играть Бэйтс и Струс. Также под вопросом участие Мэррилла из-за повреждения лодыжки.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что должно произойти, чтобы «Кавальерс» споткнулись о никудышный «Чикаго».

«Чикаго»

Турнирное положение: После стартового отрезка регулярного чемпионата «Чикаго» больше разочаровывает, нежели радует. Восьмое место в конференции никак нельзя расценивать как успех.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В последних матчах «Чикаго» понемногу начал приходить в себя, и за три последних поединка проиграл всего лишь раз.

Травмированные игроки: Сложности «Чикаго» с недееспособными игроками ограничиваются лишь отсутствием Лонзо Боллом, который лечится с прошлого сезона.

Общий тонус клуба: Надежд на то, что «Буллз» смогут мобилизоваться на матч против «Кливленда» совсем нет.

Статистика для ставок

В четырех последних очных поединках «Чикаго» выиграл трижды

«Кливленд» уже 13 матчей без поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Чикаго» — 4.86.

Прогноз: «Кливленд» продолжит свою победную серию, поскольку клуб Аткинсона на невероятном кураже.

Альтернативный прогноз: Будет результативная игра с обеих сторон

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.77

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.17.