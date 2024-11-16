Кливленд
Чикаго
«Кливленд»
Турнирное положение: За все время с начала регулярного сезона не было поводов упрекнуть «Кливленд» в какой-то расслабленности или недоработках, поэтому команда из Огайо по делу занимает первое место в сводной таблице лиги.
Последние матчи: Тринадцать матчей позади, а у «Кливленда» ни одного поражения в пассиве. Аткинсон с клубом намереваются замахнуться на рекорд «Голден Стэйт» десятилетней давности.
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Кливленда» никаких изменений не произошло. По-прежнему за клуб не могут играть Бэйтс и Струс. Также под вопросом участие Мэррилла из-за повреждения лодыжки.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что должно произойти, чтобы «Кавальерс» споткнулись о никудышный «Чикаго».
«Чикаго»
Турнирное положение: После стартового отрезка регулярного чемпионата «Чикаго» больше разочаровывает, нежели радует. Восьмое место в конференции никак нельзя расценивать как успех.
Последние матчи: В последних матчах «Чикаго» понемногу начал приходить в себя, и за три последних поединка проиграл всего лишь раз.
Травмированные игроки: Сложности «Чикаго» с недееспособными игроками ограничиваются лишь отсутствием Лонзо Боллом, который лечится с прошлого сезона.
Общий тонус клуба: Надежд на то, что «Буллз» смогут мобилизоваться на матч против «Кливленда» совсем нет.
Статистика для ставок
- В четырех последних очных поединках «Чикаго» выиграл трижды
- «Кливленд» уже 13 матчей без поражений
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.20, а на победу «Чикаго» — 4.86.
Прогноз: «Кливленд» продолжит свою победную серию, поскольку клуб Аткинсона на невероятном кураже.
- 2.15Торонто — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.22Орландо — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.65Индиана — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Будет результативная игра с обеих сторон
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 1.77
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.17.