В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Литтл Сизарс Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: За небольшой промежуток времени между двумя сезонами «Детройт» проделал неплохую работу, и сейчас команды уверенно держится в середине таблицы Востока. Чего не было уже несколько сезонов подряд.

Последние матчи: С начала чемпионата «Детройт» уже выиграл больше матчей, чем за три первых месяца прошлой регулярки, поэтому прогресс налицо, а команда борется за выигрыш едва ли в каждой новой игре.

Травмированные игроки: К предстоящему поединку против «Майами» у «Детройта» не сможет принять участие только швед Клинтман из-за травмированной икры. Под вопросом участие Дюрена, поскольку есть проблемы со связками лодыжки.

Общий тонус клуба: Пока что слабо верится в то, что «Детройт» сможет найти какое-то действенное противоядие против организованной защиты клуба из Флориды.

«Майами»

Турнирное положение: Новый чемпионат для «Майами» начался не сильно удачно, поскольку коллектив из Флориды всего лишь на шестой позиции в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Мало того, у «Майами» отрицательный баланс побед и поражений, чего не случалось достаточно давно на стартовых отрезках регулярных чемпионатов. За четыре последних поединка «Хит» смогли победить лишь раз.

Травмированные игроки: Поклонники «Майами» до сих пор разочарованы, поскольку за их клуб не может играть Джимми Батлер. У него травмирована лодыжка, и вернется в строй он ещё нескоро.

Общий тонус клуба: После победы над «Миннесотой» задора и хорошего настроения у «Хит» должно прибавиться.

Статистика для ставок

«Детройт» проиграл «Майами» семь последних очных матчей

За три последних домашних поединка «Детройт» проиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 2.30, а на победу «Майами» — 1.68.

Прогноз: «Детройт» постепенно поднимается из пучин баскетбольного болота, но «Майами» на данный момент времени качественнее по всем позициям.

Альтернативный прогноз: Тренировочного баскетбола с обилием очков с двух сторон точно ждать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТМ 215 с коэффициентом 2.18.