«Кливленд»
Турнирное положение: Уже начался новый месяц, а «Кливленд» движется по регулярному сезону без поражений, единолично возглавляя сводную таблицу лиги.
Последние матчи: В двух последних поединках «Кливленд» Аткинсона расправился с «Нью-Йорком» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Травмированные игроки: Продолжают лечиться важные для «Кливленда» игроки. Продолжительное время не смогут помочь своему клубу Бэйтс, Портер и Струс.
Общий тонус клуба: Продолжить победную серию будет крайне непросто, ибо «Орландо» на старте сезона тоже чудо, как хорош.
«Орландо»
Турнирное положение: По началу нового сезона понятно, что «Орландо» повзрослел и точно будет претендовать на попадание в четверку. Сейчас клуб Мозли на третьей позиции в восточной конференции.
Последние матчи: Два поражения в стартовых пяти поединка — не тот результат, которым может хвастаться «Орландо», однако игру молодых лидеров клуба однозначно можно записать им в актив.
Травмированные игроки: Удивительное дело, но у «Орландо» здоровы все баскетболисты, что дает им преимущество глубины состава.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что у гостей предстоящей игры хватит ресурсов, чтобы доставить максимальное количество сложностей лидеру нового сезона.
Статистика для ставок
- В трех последних очных поединках «Орландо» выиграл два раза
- «Кливленд» не проигрывал в новом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Орландо» — 3.07.
Прогноз: «Кливленд» не отдаст победу молодому и бегущему коллективу из Флориды
- 2.02Бруклин — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.93Юта — Сан-Антонио: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 1.82Даллас — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
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Альтернативный прогноз: В этом поединке будет результативная игра, которая порадует все собравшихся зрителей на арене в Огайо.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.84
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.33.