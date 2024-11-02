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    «Кливленд» продолжит победную серию?

    «Кливленд» — «Орландо». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Орландо»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на «Рокет Мортгейдж ФилдХауз Арене» 02 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Орландо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Уже начался новый месяц, а «Кливленд» движется по регулярному сезону без поражений, единолично возглавляя сводную таблицу лиги.

    Последние матчи: В двух последних поединках «Кливленд» Аткинсона расправился с «Нью-Йорком» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Травмированные игроки: Продолжают лечиться важные для «Кливленда» игроки. Продолжительное время не смогут помочь своему клубу Бэйтс, Портер и Струс.

    Общий тонус клуба: Продолжить победную серию будет крайне непросто, ибо «Орландо» на старте сезона тоже чудо, как хорош.

    «Орландо»

    Турнирное положение: По началу нового сезона понятно, что «Орландо» повзрослел и точно будет претендовать на попадание в четверку. Сейчас клуб Мозли на третьей позиции в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Два поражения в стартовых пяти поединка — не тот результат, которым может хвастаться «Орландо», однако игру молодых лидеров клуба однозначно можно записать им в актив.

    Травмированные игроки: Удивительное дело, но у «Орландо» здоровы все баскетболисты, что дает им преимущество глубины состава.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что у гостей предстоящей игры хватит ресурсов, чтобы доставить максимальное количество сложностей лидеру нового сезона.

    Статистика для ставок

    • В трех последних очных поединках «Орландо» выиграл два раза

    • «Кливленд» не проигрывал в новом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кливленда» дают коэффициент 1.30, а на победу «Орландо» — 3.07.

    Прогноз: «Кливленд» не отдаст победу молодому и бегущему коллективу из Флориды

    Альтернативный прогноз: В этом поединке будет результативная игра, которая порадует все собравшихся зрителей на арене в Огайо.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.84

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.33.

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    «Кливленд» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» продолжит победную серию?
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