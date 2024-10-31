ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе Винисиус ЖуниорКарнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча» РодриИсторическая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
  • 00:47
    • «Лейпциг» и «Байер» одержали победы в Кубке Германии
  • 00:40
    • Гол Кварацхелии помог «Наполи» всухую обыграть «Милан»
    Все новости спорта

    Гости увезут победу из Флориды?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 октября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Йорк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Касейя Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Постепенно «Майами» начинает приходить в себя и уже находится на четвертой строчке Востока.

    Последние матчи: В первом же матче сезона «Майами» проиграл «Орландо» во флоридском дерби, но затем одержал две победы.

    Травмированные игроки: В начале сезона «Майами» не может рассчитывать на Кевина Лава, и то не по причине травмы, а по личным обстоятельствам.

    Общий тонус клуба: Первым действительно сильным соперником по сезону будет «Нью-Йорк», и шансов победить у хозяев паркета меньше, чем у гостей.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Пока что адаптация Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке» проходит сложно, и не удивительно, что подопечные Тибодо всего лишь на седьмой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех сыгранных матчах с начала сезона «Нью-Йорк» проиграл дважды, что совсем не радует многочисленных поклонников этой команды.

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Нью-Йорка» есть сложности с травмированными, поскольку Тибодо не может рассчитывать на Ачиуву и Робинсона.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» не будет места сантиментам. Оба клуба будут максимально жесткими в защите, и выиграет тот, кто больше будет готов к давлению на свое кольцо.

    Статистика для ставок

    • За семь последних сыгранных матчей «Майами» проиграл лишь раз

    • В трех последних очных поединках «Нью-Йорк» выиграл два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Нью-Йорк» — 1.80.

    Прогноз: «Майами» будет тяжело, и в предстоящей домашней игре «Хит» вполне могут проиграть сильному сопернику.

    Альтернативный прогноз: Будет хорошо поставленная защитная игра с обеих сторон, поэтому результативного матча ждать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 204 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Попырин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фис — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Шинник — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на баскетбол. Гости увезут победу из Флориды?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры