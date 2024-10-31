«Майами»
Турнирное положение: Постепенно «Майами» начинает приходить в себя и уже находится на четвертой строчке Востока.
Последние матчи: В первом же матче сезона «Майами» проиграл «Орландо» во флоридском дерби, но затем одержал две победы.
Травмированные игроки: В начале сезона «Майами» не может рассчитывать на Кевина Лава, и то не по причине травмы, а по личным обстоятельствам.
Общий тонус клуба: Первым действительно сильным соперником по сезону будет «Нью-Йорк», и шансов победить у хозяев паркета меньше, чем у гостей.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Пока что адаптация Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке» проходит сложно, и не удивительно, что подопечные Тибодо всего лишь на седьмой строчке Востока.
Последние матчи: В трех сыгранных матчах с начала сезона «Нью-Йорк» проиграл дважды, что совсем не радует многочисленных поклонников этой команды.
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Нью-Йорка» есть сложности с травмированными, поскольку Тибодо не может рассчитывать на Ачиуву и Робинсона.
Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» не будет места сантиментам. Оба клуба будут максимально жесткими в защите, и выиграет тот, кто больше будет готов к давлению на свое кольцо.
Статистика для ставок
- За семь последних сыгранных матчей «Майами» проиграл лишь раз
- В трех последних очных поединках «Нью-Йорк» выиграл два матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Нью-Йорк» — 1.80.
Прогноз: «Майами» будет тяжело, и в предстоящей домашней игре «Хит» вполне могут проиграть сильному сопернику.
- 1.75Шарлотт — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет хорошо поставленная защитная игра с обеих сторон, поэтому результативного матча ждать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТМ 204 с коэффициентом 2.30.