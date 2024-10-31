В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Касейя Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Постепенно «Майами» начинает приходить в себя и уже находится на четвертой строчке Востока.

Последние матчи: В первом же матче сезона «Майами» проиграл «Орландо» во флоридском дерби, но затем одержал две победы.

Травмированные игроки: В начале сезона «Майами» не может рассчитывать на Кевина Лава, и то не по причине травмы, а по личным обстоятельствам.

Общий тонус клуба: Первым действительно сильным соперником по сезону будет «Нью-Йорк», и шансов победить у хозяев паркета меньше, чем у гостей.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Пока что адаптация Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорке» проходит сложно, и не удивительно, что подопечные Тибодо всего лишь на седьмой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех сыгранных матчах с начала сезона «Нью-Йорк» проиграл дважды, что совсем не радует многочисленных поклонников этой команды.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Нью-Йорка» есть сложности с травмированными, поскольку Тибодо не может рассчитывать на Ачиуву и Робинсона.

Общий тонус клуба: В поединке против «Майами» не будет места сантиментам. Оба клуба будут максимально жесткими в защите, и выиграет тот, кто больше будет готов к давлению на свое кольцо.

Статистика для ставок

За семь последних сыгранных матчей «Майами» проиграл лишь раз

В трех последних очных поединках «Нью-Йорк» выиграл два матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.05, а на победу «Нью-Йорк» — 1.80.

Прогноз: «Майами» будет тяжело, и в предстоящей домашней игре «Хит» вполне могут проиграть сильному сопернику.

Альтернативный прогноз: Будет хорошо поставленная защитная игра с обеих сторон, поэтому результативного матча ждать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 204 с коэффициентом 2.30.