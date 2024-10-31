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    «Рэпторз» запишут на свой счет гостевую победу?

    «Шарлотт» — «Торонто». Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» на привычном уровне для поклонников этого клуба — девятая позиция в восточной конференции.

    Последние матчи: С начала сезона «Шарлотт» один матч выиграл и два проиграл, но качество игры заметно выше ожиданий.

    Травмированные игроки: Нескончаемые травмы мучают «Шарлотт» и в этом сезоне. Уже не могут помочь своему клубу Грин, Джефрис, Миллер и Уильямс.

    Общий тонус клуба: В поединке против хромого на обе ноги «Торонто» есть определённые шансы на успех.

    «Торонто»

    Турнирное положение: После трех сыгранных встреч «Торонто» размещается на предпоследней строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Сыгранные матчи «Торонто» оставляют больше вопросов, нежели дают ответов, но победа над «Филадельфией» на самом старте регулярки однозначно идет в копилку клуба.

    Травмированные игроки: После недели регулярного чемпионата «Торонто» не может рассчитывать на Брауна и Уолтера. Без них канадской команде приходится совсем туго.

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    Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что Раякович сможет исправить ситуацию в ближайшее время, но радикально изменить её у него не получится.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» выиграл у «Шарлотт» три последних очных поединка

    • С начала сезона канадский клуб выиграл всего лишь одну встречу из четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.14, а на победу «Торонто» — 1.75.

    Прогноз: «Торонто» не может уступить прямому конкуренту за выживание

    Альтернативный прогноз: Вполне может получиться забивной баскетбол

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.25.

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    «Шарлотт» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Рэпторз» запишут на свой счет гостевую победу?
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