В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» на привычном уровне для поклонников этого клуба — девятая позиция в восточной конференции.

Последние матчи: С начала сезона «Шарлотт» один матч выиграл и два проиграл, но качество игры заметно выше ожиданий.

Травмированные игроки: Нескончаемые травмы мучают «Шарлотт» и в этом сезоне. Уже не могут помочь своему клубу Грин, Джефрис, Миллер и Уильямс.

Общий тонус клуба: В поединке против хромого на обе ноги «Торонто» есть определённые шансы на успех.

«Торонто»

Турнирное положение: После трех сыгранных встреч «Торонто» размещается на предпоследней строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Сыгранные матчи «Торонто» оставляют больше вопросов, нежели дают ответов, но победа над «Филадельфией» на самом старте регулярки однозначно идет в копилку клуба.

Травмированные игроки: После недели регулярного чемпионата «Торонто» не может рассчитывать на Брауна и Уолтера. Без них канадской команде приходится совсем туго.

Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что Раякович сможет исправить ситуацию в ближайшее время, но радикально изменить её у него не получится.

Статистика для ставок

«Торонто» выиграл у «Шарлотт» три последних очных поединка

С начала сезона канадский клуб выиграл всего лишь одну встречу из четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.14, а на победу «Торонто» — 1.75.

Прогноз: «Торонто» не может уступить прямому конкуренту за выживание

Альтернативный прогноз: Вполне может получиться забивной баскетбол

Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.25.