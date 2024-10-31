«Шарлотт»
Турнирное положение: Показатели «Шарлотт» на привычном уровне для поклонников этого клуба — девятая позиция в восточной конференции.
Последние матчи: С начала сезона «Шарлотт» один матч выиграл и два проиграл, но качество игры заметно выше ожиданий.
Травмированные игроки: Нескончаемые травмы мучают «Шарлотт» и в этом сезоне. Уже не могут помочь своему клубу Грин, Джефрис, Миллер и Уильямс.
Общий тонус клуба: В поединке против хромого на обе ноги «Торонто» есть определённые шансы на успех.
«Торонто»
Турнирное положение: После трех сыгранных встреч «Торонто» размещается на предпоследней строчке восточной конференции.
Последние матчи: Сыгранные матчи «Торонто» оставляют больше вопросов, нежели дают ответов, но победа над «Филадельфией» на самом старте регулярки однозначно идет в копилку клуба.
Травмированные игроки: После недели регулярного чемпионата «Торонто» не может рассчитывать на Брауна и Уолтера. Без них канадской команде приходится совсем туго.
Общий тонус клуба: Хочется надеяться, что Раякович сможет исправить ситуацию в ближайшее время, но радикально изменить её у него не получится.
Статистика для ставок
- «Торонто» выиграл у «Шарлотт» три последних очных поединка
- С начала сезона канадский клуб выиграл всего лишь одну встречу из четырех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Шарлотт» дают коэффициент 2.14, а на победу «Торонто» — 1.75.
Прогноз: «Торонто» не может уступить прямому конкуренту за выживание
- 1.80Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.98Филадельфия — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.78Кливленд — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Вполне может получиться забивной баскетбол
Ставка: П2 с коэффициентом 1.75.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.25.