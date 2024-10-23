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    «Лейкерс» начнёт новый сезон в НБА с победы?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
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    «Лейкерс» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 23 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Октября 2024 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 8 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.

    В итоге «озёрники» получили путёвку в плей-ин, где одержали победу над клубом «Нью-Орлеан» (110:106). В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу» (1:4 — счёт в серии).

    Последние матчи: В межсезонье «Лейкерс» провёл 6 матчей, одержав победы над «Финиксом» (128:122) и «Милуоки» (107:102), но проиграв «Голден Стэйт» (74:132, 97:111), «Финиксу» (114:118) и «Миннесоте» (107:124).

    Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Состояние команды: Команда из Лос-Анджелеса нацелена усилить состав перед стартом регулярного чемпионата в НБА. В список интересов команды входить центровой «Шарлотт» Ник Ричардс. Всю свою карьеру баскетболист провёл в составе «шершней».

    А еще за «Лейкерс» впервые сыграли Леброн Джеймс со своим сыном Бронни. В предсезонной встрече «озёрники» вышли на игру против «Финикса». 39-летний Леброн набралв матче 19 очков, а его сын Бронни совершил два подбора. Контрольный матч завершился со счетом 114:118 в пользу «Санз».

    «Миннесота»

    Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Миннесота» заняла 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

    В итоге «лесные волки» получили путёвку в плей-офф. Баскетболисты «Миннесоты» добрались до полуфинала национальной баскетбольной ассоциации, где уступила будущему финалисту — «Далласу» (1:4 — в серии).

    До этого «Тимбервулвз» «свипнул» «Финикс» (4:0 — в серии) и выиграл у «Денвера» (4:3 — в серии).

    Последние матчи: В межсезонье «Миннесота» провёла 5 матчей, одержав победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:107) и «Филадельфией» (121:111), но проиграв «Нью-Йорку» (110:115), «Чикаго» (123:125) и «Денверу» (126:132).

    Не сыграют: Под вопросом участие центрового «Миннесоты» Наз Райда, который травмировал плечо в игре предсезонки против «Нью-Йорка».

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    Состояние команды: Перед стартом нового сезона в НБА «Миннесота» потеряла ключевого игрока Карла-Энтони Таунса. Филипинец теперь будет защищать цвета «никсов» в Восточной конференции.

    На данный момент «лесные волки» ищут возможность для обмена Кейты Бэйтс-Диопа, чтобы сохранить в составе защитник Пи Джей Дозьера.

    Статистика для ставок

    • В межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 2 победы и потерпел 4 поражения

    • В межсезонье «Миннесота» одержала 2 победы и потерпела 3 поражения

    • В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Миннесота» трижды сыграли (2:1- в пользу «лесных волков»)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Лейкерс» — 2.01.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: У «Лейкерс» есть прекрасная возможность стартовать с победы в новом сезоне НБА, так как «Миннесота» сейчас находится в разобранном состоянии с уходом из команды Карла-Энтони Таунса.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: Как показала практика игр в межсезонье баскетболисты «Юты» и «Бостона» в среднем за игру забрасывают 220 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.96.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» начнёт новый сезон в НБА с победы?
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