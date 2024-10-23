В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 23 октября. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 8 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 47 побед и потерпев 35 поражений.

В итоге «озёрники» получили путёвку в плей-ин, где одержали победу над клубом «Нью-Орлеан» (110:106). В первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу» (1:4 — счёт в серии).

Последние матчи: В межсезонье «Лейкерс» провёл 6 матчей, одержав победы над «Финиксом» (128:122) и «Милуоки» (107:102), но проиграв «Голден Стэйт» (74:132, 97:111), «Финиксу» (114:118) и «Миннесоте» (107:124).

Не сыграют: В лазарете команды много травмированных баскетболистов, не сыграют Джеррет Вандербилт (травма ноги), Кристиан Вуд (травма колена), Армел Траоре (травма руки), Далтон Кнехт (травма колена) и Колоко (болезнь).

Прогнозы и ставки на баскетбол

Состояние команды: Команда из Лос-Анджелеса нацелена усилить состав перед стартом регулярного чемпионата в НБА. В список интересов команды входить центровой «Шарлотт» Ник Ричардс. Всю свою карьеру баскетболист провёл в составе «шершней».

А еще за «Лейкерс» впервые сыграли Леброн Джеймс со своим сыном Бронни. В предсезонной встрече «озёрники» вышли на игру против «Финикса». 39-летний Леброн набралв матче 19 очков, а его сын Бронни совершил два подбора. Контрольный матч завершился со счетом 114:118 в пользу «Санз».

«Миннесота»

Прошлый сезон: В сезоне 2023/2024 «Миннесота» заняла 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

В итоге «лесные волки» получили путёвку в плей-офф. Баскетболисты «Миннесоты» добрались до полуфинала национальной баскетбольной ассоциации, где уступила будущему финалисту — «Далласу» (1:4 — в серии).

До этого «Тимбервулвз» «свипнул» «Финикс» (4:0 — в серии) и выиграл у «Денвера» (4:3 — в серии).

Последние матчи: В межсезонье «Миннесота» провёла 5 матчей, одержав победы над «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:107) и «Филадельфией» (121:111), но проиграв «Нью-Йорку» (110:115), «Чикаго» (123:125) и «Денверу» (126:132).

Не сыграют: Под вопросом участие центрового «Миннесоты» Наз Райда, который травмировал плечо в игре предсезонки против «Нью-Йорка».

Состояние команды: Перед стартом нового сезона в НБА «Миннесота» потеряла ключевого игрока Карла-Энтони Таунса. Филипинец теперь будет защищать цвета «никсов» в Восточной конференции.

На данный момент «лесные волки» ищут возможность для обмена Кейты Бэйтс-Диопа, чтобы сохранить в составе защитник Пи Джей Дозьера.

Статистика для ставок

В межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 2 победы и потерпел 4 поражения

В межсезонье «Миннесота» одержала 2 победы и потерпела 3 поражения

В сезоне 2023/2024 «Лейкерс» и «Миннесота» трижды сыграли (2:1- в пользу «лесных волков»)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Лейкерс» — 2.01.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

Прогноз: У «Лейкерс» есть прекрасная возможность стартовать с победы в новом сезоне НБА, так как «Миннесота» сейчас находится в разобранном состоянии с уходом из команды Карла-Энтони Таунса.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Как показала практика игр в межсезонье баскетболисты «Юты» и «Бостона» в среднем за игру забрасывают 220 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 1.96.