В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 29 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что в одной из самых ожидаемых серии сезона все складывается в пользу «Далласа».

Последние матчи: Первый матч серии на своем паркете «Маверикс» провели так, как и подобает лидирующему в серии клубу. Дело даже не дошло до напряженной концовки.

Травмированные игроки: Трио из Проспера, Брауна и Клебера по-прежнему не может принимать участие в матчах своего клуба.

Общий тонус клуба: Почему-то имеется уверенность, что во второй игре серии на домашнем паркете «Даллас» все завершит в свою пользу.

«Миннесота»

Турнирное положение: По сыгранным матчам в этой серии модно сделать вывод, что «Миннесота» просто выдохлась.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Очевидно, что «Миннесота» была деморализована после 0:2 в серии, поэтому она приехала в Техас в поникшем настроении и получила третье поражение подряд.

Травмированные игроки: Кларк продолжает лечить ахилл, но и без него у клуба Финча идут максимально скверно.

Общий тонус клуба: Все идет к тому, что лидеры «Миннесота» в очередной раз провалится и не смогут даже один матч серии забрать себе.

Статистика для ставок

«Даллас» за пять последних домашних встреч проиграл лишь раз

Четыре из пяти очных игр между этими клубами остались за «Далласом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.78, а на победу «Миннесоты» — 2.11.

Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете

Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на очки

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.11.