«Даллас»
Турнирное положение: Пока что в одной из самых ожидаемых серии сезона все складывается в пользу «Далласа».
Последние матчи: Первый матч серии на своем паркете «Маверикс» провели так, как и подобает лидирующему в серии клубу. Дело даже не дошло до напряженной концовки.
Травмированные игроки: Трио из Проспера, Брауна и Клебера по-прежнему не может принимать участие в матчах своего клуба.
Общий тонус клуба: Почему-то имеется уверенность, что во второй игре серии на домашнем паркете «Даллас» все завершит в свою пользу.
«Миннесота»
Турнирное положение: По сыгранным матчам в этой серии модно сделать вывод, что «Миннесота» просто выдохлась.
Последние матчи: Очевидно, что «Миннесота» была деморализована после 0:2 в серии, поэтому она приехала в Техас в поникшем настроении и получила третье поражение подряд.
Травмированные игроки: Кларк продолжает лечить ахилл, но и без него у клуба Финча идут максимально скверно.
Общий тонус клуба: Все идет к тому, что лидеры «Миннесота» в очередной раз провалится и не смогут даже один матч серии забрать себе.
Статистика для ставок
- «Даллас» за пять последних домашних встреч проиграл лишь раз
- Четыре из пяти очных игр между этими клубами остались за «Далласом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.78, а на победу «Миннесоты» — 2.11.
Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете
Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на очки
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.11.