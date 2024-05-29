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    «Даллас» оформит «Миннесоте» 4:0 в серии?

    «Даллас» — «Миннесота». Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 29 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что в одной из самых ожидаемых серии сезона все складывается в пользу «Далласа».

    Последние матчи: Первый матч серии на своем паркете «Маверикс» провели так, как и подобает лидирующему в серии клубу. Дело даже не дошло до напряженной концовки.

    Травмированные игроки: Трио из Проспера, Брауна и Клебера по-прежнему не может принимать участие в матчах своего клуба.

    Общий тонус клуба: Почему-то имеется уверенность, что во второй игре серии на домашнем паркете «Даллас» все завершит в свою пользу.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: По сыгранным матчам в этой серии модно сделать вывод, что «Миннесота» просто выдохлась.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Очевидно, что «Миннесота» была деморализована после 0:2 в серии, поэтому она приехала в Техас в поникшем настроении и получила третье поражение подряд.

    Травмированные игроки: Кларк продолжает лечить ахилл, но и без него у клуба Финча идут максимально скверно.

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    Общий тонус клуба: Все идет к тому, что лидеры «Миннесота» в очередной раз провалится и не смогут даже один матч серии забрать себе.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за пять последних домашних встреч проиграл лишь раз

    • Четыре из пяти очных игр между этими клубами остались за «Далласом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.78, а на победу «Миннесоты» — 2.11.

    Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете

    Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на очки

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТМ 207 с коэффициентом 2.11.

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    «Даллас» — «Миннесота». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 29 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота» с коэффициентом 1.78.
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