В четвёртом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

Последние матчи: На данный момент «иноходцы» уступают «Бостону» в серии (0:3). В третьем матче серии команда из Индианаполиса уступила (111:114).

Не сыграют: Выбыл из строя лидер команды Тайриз Хэлибёртон, у игрока травма подколенного сухожилия. С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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Состояние команды: Лидер «Индианы» Тайриз Хэлибёртон не смог продолжить второй матч серии с «Бостоном». Игрок «иноходцев» травмировал мышцу задней поверхности бедра.

«Бостон»

Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели два раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии).

Во втором раунде плей-офф «Бостон» добился победы над «Кливлендом» (4:1 — победа в серии).

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Последние матчи: Победная серия «Бостона» продолжается, в третьем матче дуэли против «Индианы» в составе победителей отличил Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, с травмой запястья из строя выбыл Люк Корнет, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустил три матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

Статистика для ставок

«Бостон» переиграл трижды «Индиану» в полуфинальной серии (114:111, 126:110, 133:128)

Счет в серии 3:0 — в пользу «Бостона»

Победная серия «Бостона» состоит из шести матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Индианы» — 3.36.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Бостон» в шаге от выхода в финал национальной баскетбольной, «кельтам» осталось выиграть ещё один матч. К тому же, «Индиана» испытвает проблемы с составом. Так что ставим на очередную успешную игру «кельтов».

Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: 240 очков — средний показатель заброшенных мячей командами «Бостон» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют в результативный баскетбол и в четвертой игре серии.

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.