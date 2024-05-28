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    «Свипнет» ли «Бостон» соперника из Индианаполиса?

    «Индиана» — «Бостон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Бостон»
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    В четвёртом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Мая 2024 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 03:00 Бостон

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

    Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

    Последние матчи: На данный момент «иноходцы» уступают «Бостону» в серии (0:3). В третьем матче серии команда из Индианаполиса уступила (111:114).

    Не сыграют: Выбыл из строя лидер команды Тайриз Хэлибёртон, у игрока травма подколенного сухожилия. С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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    Состояние команды: Лидер «Индианы» Тайриз Хэлибёртон не смог продолжить второй матч серии с «Бостоном». Игрок «иноходцев» травмировал мышцу задней поверхности бедра.

    «Бостон»

    Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели два раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии).

    Во втором раунде плей-офф «Бостон» добился победы над «Кливлендом» (4:1 — победа в серии).

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    Последние матчи: Победная серия «Бостона» продолжается, в третьем матче дуэли против «Индианы» в составе победителей отличил Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, с травмой запястья из строя выбыл Люк Корнет, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустил три матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» переиграл трижды «Индиану» в полуфинальной серии (114:111, 126:110, 133:128)

    • Счет в серии 3:0 — в пользу «Бостона»

    • Победная серия «Бостона» состоит из шести матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. На победу «Индианы» — 3.36.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Бостон» в шаге от выхода в финал национальной баскетбольной, «кельтам» осталось выиграть ещё один матч. К тому же, «Индиана» испытвает проблемы с составом. Так что ставим на очередную успешную игру «кельтов».

    Ставка: Фора «Бостона» (-7.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: 240 очков — средний показатель заброшенных мячей командами «Бостон» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют в результативный баскетбол и в четвертой игре серии.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Индиана» — «Бостон». В четвёртом матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 28 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Бостон» с коэффициентом 1.93.
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