В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 25 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Миннесота» просто не проснулась в первом матче серии, но принижать заслуг соперника не стоит.

Последние матчи: На протяжении большей части игры «Тимбервулвз» давили, но Эдвардс и Таунс провели матч ниже своего среднего уровня.

Травмированные игроки: По-прежнему на длительном больничном Кларк, но к нему вполне может добавиться Майк Конли, который имеет такие же проблемы с ахиллом, как у партнёра по клубу.

Общий тонус клуба: Вторая игра серии на территории «Миннесоты» должна получиться совсем иной по содержанию.

«Даллас»

Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.

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Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.

Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть Браун и Клебер. Под вопросом участие Проспера.

Общий тонус клуба: Гости постараются сделать все возможное, чтобы ещё раз огорчить «Тимбервулвз», но такой сценарий кажется невероятным.

Статистика для ставок

«Миннесота» за четыре последних матча дома выиграла всего лишь раз

«Даллас» в гостях не проигрывает три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.50, а на победу «Далласа» — 2.72.

Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы сократить отставание в серии

Альтернативный прогноз: Второй матч серии окажется более результативным, чем первый

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.19.