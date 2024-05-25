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    «Миннесота» не отпустит «Даллас» вперед?

    «Миннесота» — «Даллас». Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    «Миннесота»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 25 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 25 Мая 2024 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 03:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Миннесота» просто не проснулась в первом матче серии, но принижать заслуг соперника не стоит.

    Последние матчи: На протяжении большей части игры «Тимбервулвз» давили, но Эдвардс и Таунс провели матч ниже своего среднего уровня.

    Травмированные игроки: По-прежнему на длительном больничном Кларк, но к нему вполне может добавиться Майк Конли, который имеет такие же проблемы с ахиллом, как у партнёра по клубу.

    Общий тонус клуба: Вторая игра серии на территории «Миннесоты» должна получиться совсем иной по содержанию.

    «Даллас»

    Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.

    Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть Браун и Клебер. Под вопросом участие Проспера.

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    Общий тонус клуба: Гости постараются сделать все возможное, чтобы ещё раз огорчить «Тимбервулвз», но такой сценарий кажется невероятным.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» за четыре последних матча дома выиграла всего лишь раз

    • «Даллас» в гостях не проигрывает три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.50, а на победу «Далласа» — 2.72.

    Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы сократить отставание в серии

    Альтернативный прогноз: Второй матч серии окажется более результативным, чем первый

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.19.

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    «Миннесота» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 25 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас» с коэффициентом 1.87.
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