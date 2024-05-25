Миннесота
Даллас
«Миннесота»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Миннесота» просто не проснулась в первом матче серии, но принижать заслуг соперника не стоит.
Последние матчи: На протяжении большей части игры «Тимбервулвз» давили, но Эдвардс и Таунс провели матч ниже своего среднего уровня.
Травмированные игроки: По-прежнему на длительном больничном Кларк, но к нему вполне может добавиться Майк Конли, который имеет такие же проблемы с ахиллом, как у партнёра по клубу.
Общий тонус клуба: Вторая игра серии на территории «Миннесоты» должна получиться совсем иной по содержанию.
«Даллас»
Турнирное положение: После того, как стало понятно, против кого будет играть «Даллас» в финале запада, многие сходились во мнении, что у «Маверикс» не будет ни единого шанса.
Последние матчи: Однако Дончич и Ирвинг наглядно продемонстрировали, что они могут на паркете, когда невероятно заряжены на результат.
Травмированные игроки: Точно не смогут сыграть Браун и Клебер. Под вопросом участие Проспера.
Общий тонус клуба: Гости постараются сделать все возможное, чтобы ещё раз огорчить «Тимбервулвз», но такой сценарий кажется невероятным.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за четыре последних матча дома выиграла всего лишь раз
- «Даллас» в гостях не проигрывает три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.50, а на победу «Далласа» — 2.72.
Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы сократить отставание в серии
Альтернативный прогноз: Второй матч серии окажется более результативным, чем первый
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.19.