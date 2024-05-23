В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Таргет Центре» 23 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Развязка полуфинала конференции состоялась в пользу «Миннесоты», хотя после трех поражений подряд в серии казалось, что у «Тимбервулвз» не осталось никаких шансов.

Последние матчи: Да даже в седьмой игре серии подопечные Финча проигрывали 20 очков. Но смогли сделать что-т о невероятное и вытащили матч жизни.

Травмированные игроки: Все это удалось воплотить в жизнь без Кларка, который лечится после тяжелого разрыва ахиллового сухожилия.

Общий тонус клуба: В серии против «Далласа» дружине из Миннеаполиса должно быть легче, поскольку уязвимостей у «Маверикс» хватает.

«Даллас»

Турнирное положение: Своей игрой в нынешнем плей-офф «Даллас» полностью реабилитировался за провал на финише прошлой регулярки.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: В серии против «Оклахомы» лидеры коллектива Кидда были просто неудержимы, а отсутствие опыта игры в плей-офф у «Тандер» дали возможность легко «закрыть» серию в свою пользу.

Травмированные игроки: По-прежнему продолжают лечение Проспер, Браун и Клебер, но и без них техасскому клубу удается одерживать победы.

Общий тонус клуба: С «Миннесотой» придется максимально сложно, поскольку соперник умеет играть в защите, как никто другой.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла три последних домашних поединка у «Далласа»

У «Далласа» за пять последних матчей на выезде всего лишь одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.52.

Прогноз: У хозяев больше шансов начать серию с победы

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативный баскетбол в нападении

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.19.