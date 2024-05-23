Миннесота
Даллас
«Миннесота»
Турнирное положение: Развязка полуфинала конференции состоялась в пользу «Миннесоты», хотя после трех поражений подряд в серии казалось, что у «Тимбервулвз» не осталось никаких шансов.
Последние матчи: Да даже в седьмой игре серии подопечные Финча проигрывали 20 очков. Но смогли сделать что-т о невероятное и вытащили матч жизни.
Травмированные игроки: Все это удалось воплотить в жизнь без Кларка, который лечится после тяжелого разрыва ахиллового сухожилия.
Общий тонус клуба: В серии против «Далласа» дружине из Миннеаполиса должно быть легче, поскольку уязвимостей у «Маверикс» хватает.
«Даллас»
Турнирное положение: Своей игрой в нынешнем плей-офф «Даллас» полностью реабилитировался за провал на финише прошлой регулярки.
Последние матчи: В серии против «Оклахомы» лидеры коллектива Кидда были просто неудержимы, а отсутствие опыта игры в плей-офф у «Тандер» дали возможность легко «закрыть» серию в свою пользу.
Травмированные игроки: По-прежнему продолжают лечение Проспер, Браун и Клебер, но и без них техасскому клубу удается одерживать победы.
Общий тонус клуба: С «Миннесотой» придется максимально сложно, поскольку соперник умеет играть в защите, как никто другой.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла три последних домашних поединка у «Далласа»
- У «Далласа» за пять последних матчей на выезде всего лишь одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.52.
Прогноз: У хозяев больше шансов начать серию с победы
Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативный баскетбол в нападении
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.19.