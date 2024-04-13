«Портленд»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 21 победу и потерпев 59 поражений.
Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Голден Стэйт» (92:100).
Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.
Состояние команды: «Портленд» проиграл в третьем матче подряд, ранее «речники» уступили «Нью-Орлеану» (100:110) и «Бостону» (107:124).
«Хьюстон»
Турнирное положение: «Хьюстон» завершил регулярный чемпионат на 11 месте. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин. В 80 матчах коллектив одержал 39 побед и потерпел 41 поражение.
Последние матчи: Команда из Техаса проиграла в минувшем туре «музыкантам» из Юты (121:124).
Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн, Джейшон Тейт и Амен Томпсон.
Состояние команды: В последних пяти встречах «Хьюстон» выиграл лишь один матч, переиграв «Орландо» (118:106). В остальных поединках «ракеты» уступили «Далласу» (136:147),«Майами» (104:119) и «Голден Стэйт» (110:133).
Статистика для ставок
- «Портленд» и «Хьюстон» в этом сезоне сыграли три раза
- «Хьюстон» дважды переиграл «Портленд» (110:92, 123:107)
- «Портленд» выиграл у «Хьюстона» со счётом 137:131
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Портленда» — 3.02.
ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 2.40Голден Стэйт — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 2.00Даллас — Детройт: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 1.85Сан-Антонио — Денвер: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хьюстон» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. Команда уже три раза побеждала «Портленд» и наверняка сделает это в очередной раз.
Ставка: Фора «Хюьстона» (-6.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Портлендом» и «Хьюстоном».
Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.00.