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    «Хьюстон» увезёт победу из Портленда?

    «Портленд» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон» — «Орландо»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Мода Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 13 Апреля 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 21 победу и потерпев 59 поражений.

    Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Голден Стэйт» (92:100).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

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    Состояние команды: «Портленд» проиграл в третьем матче подряд, ранее «речники» уступили «Нью-Орлеану» (100:110) и «Бостону» (107:124).

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: «Хьюстон» завершил регулярный чемпионат на 11 месте. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин. В 80 матчах коллектив одержал 39 побед и потерпел 41 поражение.

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    Последние матчи: Команда из Техаса проиграла в минувшем туре «музыкантам» из Юты (121:124).

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн, Джейшон Тейт и Амен Томпсон.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Хьюстон» выиграл лишь один матч, переиграв «Орландо» (118:106). В остальных поединках «ракеты» уступили «Далласу» (136:147),«Майами» (104:119) и «Голден Стэйт» (110:133).

    Статистика для ставок

    • «Портленд» и «Хьюстон» в этом сезоне сыграли три раза

    • «Хьюстон» дважды переиграл «Портленд» (110:92, 123:107)

    • «Портленд» выиграл у «Хьюстона» со счётом 137:131

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Портленда» — 3.02.

    ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Хьюстон» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. Команда уже три раза побеждала «Портленд» и наверняка сделает это в очередной раз.

    Ставка: Фора «Хюьстона» (-6.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Портлендом» и «Хьюстоном».

    Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Хьюстон» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» увезёт победу из Портленда?
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