В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет на «Мода Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место, одержав 21 победу и потерпев 59 поражений.

Последние матчи: Минувший тур регулярного чемпионата прошёл для «Портленда» со знаком минус. Команда на своей арене проиграла «Голден Стэйт» (92:100).

Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Эйтон, Брогдон, Грант, Тибул и Уильямс.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Портленд» проиграл в третьем матче подряд, ранее «речники» уступили «Нью-Орлеану» (100:110) и «Бостону» (107:124).

«Хьюстон»

Турнирное положение: «Хьюстон» завершил регулярный чемпионат на 11 месте. Команда лишилась шансов на выход в плей-ин. В 80 матчах коллектив одержал 39 побед и потерпел 41 поражение.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Команда из Техаса проиграла в минувшем туре «музыкантам» из Юты (121:124).

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. С травмой лодыжки вне игры остались Алперен Шенгюн, Джейшон Тейт и Амен Томпсон.

Состояние команды: В последних пяти встречах «Хьюстон» выиграл лишь один матч, переиграв «Орландо» (118:106). В остальных поединках «ракеты» уступили «Далласу» (136:147),«Майами» (104:119) и «Голден Стэйт» (110:133).

Статистика для ставок

«Портленд» и «Хьюстон» в этом сезоне сыграли три раза

«Хьюстон» дважды переиграл «Портленд» (110:92, 123:107)

«Портленд» выиграл у «Хьюстона» со счётом 137:131

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Портленда» — 3.02.

ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Хьюстон» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. Команда уже три раза побеждала «Портленд» и наверняка сделает это в очередной раз.

Ставка: Фора «Хюьстона» (-6.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности очных встреч между «Портлендом» и «Хьюстоном».

Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.00.