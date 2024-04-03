«Миннесота»
Турнирное положение: В целом сезона для «Миннесоты» получается выдающимся, но выигрывать все подряд не получится даже у лидера конференции.
Последние матчи: Другое дело, что такого обескровленного соперника, как «Чикаго», коллектив Финча должен был обыгрывать с закрытыми глазами и даже без двух игроков основы.
Травмированные игроки: Коллектив из Миннеаполиса не может рассчитывать на Кларка и Таунса, что, в первую очередь, весьма пагубно сказывается на оборонительных порядках «Тимбервулвз».
Общий тонус клуба: Перед матчем против озорного «Хьюстона» хозяева видятся фаворитами игры, но гости будут играть на победу без боязни идти под кольцо соперника.
«Хьюстон»
Турнирное положение: Последние достижения «Хьюстона» заставляли хвалить тренерский штаб всех, кому не лень, но это и справедливо. Клуб вплотную приблизился к зоне плей-ин, но пока не смог в неё зайти.
Последние матчи: Тем клубом, который прервал впечатляющую победную серию, стал «Даллас» (107:125).
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» по–прежнему не может рассчитывать на Исона, Адамса и Шенгюна.
Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» вполне может быть также проигран, поскольку сил на финише сезона не очень много, а такой рывок отнял их довольно много.
Статистика для ставок
- «Миннесота» побеждала в девяти из последних десяти матчей против «Хьюстона»
- У «Хьюстона» прервалась 11-матчевая победная серия
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Хьюстона» — 3.60.
Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех, хотя бы по причине последних удачных поединков против «Рокетс»
- 1.80Филадельфия — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.25Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.84Торонто — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.