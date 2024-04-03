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    «Миннесота» справится с непростыми техасцами?

    «Миннесота» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Хьюстон»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Таргет Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: В целом сезона для «Миннесоты» получается выдающимся, но выигрывать все подряд не получится даже у лидера конференции.

    Последние матчи: Другое дело, что такого обескровленного соперника, как «Чикаго», коллектив Финча должен был обыгрывать с закрытыми глазами и даже без двух игроков основы.

    Травмированные игроки: Коллектив из Миннеаполиса не может рассчитывать на Кларка и Таунса, что, в первую очередь, весьма пагубно сказывается на оборонительных порядках «Тимбервулвз».

    Общий тонус клуба: Перед матчем против озорного «Хьюстона» хозяева видятся фаворитами игры, но гости будут играть на победу без боязни идти под кольцо соперника.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Последние достижения «Хьюстона» заставляли хвалить тренерский штаб всех, кому не лень, но это и справедливо. Клуб вплотную приблизился к зоне плей-ин, но пока не смог в неё зайти.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Тем клубом, который прервал впечатляющую победную серию, стал «Даллас» (107:125).

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» по–прежнему не может рассчитывать на Исона, Адамса и Шенгюна.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» вполне может быть также проигран, поскольку сил на финише сезона не очень много, а такой рывок отнял их довольно много.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» побеждала в девяти из последних десяти матчей против «Хьюстона»

    • У «Хьюстона» прервалась 11-матчевая победная серия

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Хьюстона» — 3.60.

    Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех, хотя бы по причине последних удачных поединков против «Рокетс»

    Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Хьюстон» с коэффициентом 1.72. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» справится с непростыми техасцами?
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