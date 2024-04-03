В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Таргет Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: В целом сезона для «Миннесоты» получается выдающимся, но выигрывать все подряд не получится даже у лидера конференции.

Последние матчи: Другое дело, что такого обескровленного соперника, как «Чикаго», коллектив Финча должен был обыгрывать с закрытыми глазами и даже без двух игроков основы.

Травмированные игроки: Коллектив из Миннеаполиса не может рассчитывать на Кларка и Таунса, что, в первую очередь, весьма пагубно сказывается на оборонительных порядках «Тимбервулвз».

Общий тонус клуба: Перед матчем против озорного «Хьюстона» хозяева видятся фаворитами игры, но гости будут играть на победу без боязни идти под кольцо соперника.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Последние достижения «Хьюстона» заставляли хвалить тренерский штаб всех, кому не лень, но это и справедливо. Клуб вплотную приблизился к зоне плей-ин, но пока не смог в неё зайти.

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Последние матчи: Тем клубом, который прервал впечатляющую победную серию, стал «Даллас» (107:125).

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» по–прежнему не может рассчитывать на Исона, Адамса и Шенгюна.

Общий тонус клуба: Матч против «Миннесоты» вполне может быть также проигран, поскольку сил на финише сезона не очень много, а такой рывок отнял их довольно много.

Статистика для ставок

«Миннесота» побеждала в девяти из последних десяти матчей против «Хьюстона»

У «Хьюстона» прервалась 11-матчевая победная серия

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Миннесоты» дают коэффициент 1.32, а на победу «Хьюстона» — 3.60.

Прогноз: «Миннесота» имеет больше шансов на успех, хотя бы по причине последних удачных поединков против «Рокетс»

Альтернативный прогноз: Вероятность «верхового» исхода матча крайне высока

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.