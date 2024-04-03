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    «Денвер» с легкостью переиграет «Сан-Антонио»

    «Денвер» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 3 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Денвер» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: «Самородки» вышли в 1/8 финала баскетбольной ассоциации досрочно. На данный момент «Денвер» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции при 52 победах и 23 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре «Денвер» выиграл у «Кливленда» (130:101). В составе победителей результативностью отметился Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 26 очков, 18 подборов и 16 передач.

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар и Зеке Ннаджи.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся лидер Никола Йокич, который лишь усилил состав «Денвера». Матчем против «Кливленда» прервалась проигрышная серия «наггетсов», которая состояла из двух матчей. Ранее команда уступила в поединках против «Миннесоты» (98:111) и «Финикса» (97:104).

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: Команда из Техаса давно лишилась шансов на выход в плей-ин национальной баскетбольной ассоциации. Максимум «Сан-Антонио» может занять в турнирной таблице Западной конференции 13 место. На данный момент «шпоры» расположились на последнем 15 месте при 18 победах и 56 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио», которая состояла из трёх матчей. В минувшем туре техасский коллектив проиграл «Голден Стэйт» (113:117).

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива 5 баскетболистов. Вот их имена: Бэрлоу, Бэсси, Васселл, Джонсон и Сохан.

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    Состояние команды: Ранее «Сан-Антонио» нанес поражения «Нью-Йорку» (130:126), «Юте» (118:111) и «Финиксу» (104:102).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» и «Сан-Антонио» сыграли два раза

    • «Денвер» дважды переиграл «Сан-Антонио» (117:106, 132:120)

    • Прервалась выигрышная серия «Сан-Антонио» из трех матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Сан-Антонио» — 11.30.

    ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Денвер» в этом сезоне уже обыгрывал «Сан-Антонио», и во всех поединках «самородки» переиграли «шпор» с преимуществом в 11-12 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Денвера» в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Денвера» (-15.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 223 очка. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» с легкостью переиграет «Сан-Антонио»
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