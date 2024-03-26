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    «Бруклин» продолжит проигрышную серию «Торонто»?

    «Торонто» — «Бруклин». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бруклин»
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    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Вразумительным выступлением по сезону игру «Торонто» не назовешь, но объективных причин для 12 места в конференции более, чем достаточно.

    Последние матчи: Последние игры «Рэпторз» — сущий провал. За десять последних поединков ни одной победы, и пока что конца этому кошмару не видно.

    Травмированные игроки: Были надежды, что ближе к концу регулярки у канадского клуба хоть кто-то поправится, но пока что травмированных становится только больше. Сейчас за канадский клуб не могут играть семь баскетболистов.

    Общий тонус клуба: Сейчас даже нет уверенности, что в предстоящем поединке на своем паркете «динозавры» смогут справиться с «сеточниками».

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Показатели «Бруклина» в этом регулярном чемпионате немногом лучше, чем у канадского коллектива, поскольку команда из Нью-Йорка на одно место выше в таблице Востока, нежели предстоящий соперник по игре.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За шесть последних встреч был только один реальный случай одержать победу, но в игре против «Сан-Антонио» именно клуб из Техаса оказался более удачливым в овертайме.

    Травмированные игроки: У «Нетс» не такие серьезные проблемы составом, как у «Рэпторз». Сейчас за американский клуб не могут играть только Уайтхед и Симмонс.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Торонто» у гостей найдутся аргументы, дабы увезти победу из Канады.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» проиграл 10 последних поединков

    • За семь последних очных поединков «Торонто» выиграл шесть раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.89, а на победу «Бруклина» — 1.45.

    Прогноз: Гости видятся более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Проблемы с атакой есть у обоих клубов поэтому резонно предположить не очень большой общий тотал матча.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.14.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Бруклин» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» продолжит проигрышную серию «Торонто»?
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