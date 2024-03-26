В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 26 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Вразумительным выступлением по сезону игру «Торонто» не назовешь, но объективных причин для 12 места в конференции более, чем достаточно.

Последние матчи: Последние игры «Рэпторз» — сущий провал. За десять последних поединков ни одной победы, и пока что конца этому кошмару не видно.

Травмированные игроки: Были надежды, что ближе к концу регулярки у канадского клуба хоть кто-то поправится, но пока что травмированных становится только больше. Сейчас за канадский клуб не могут играть семь баскетболистов.

Общий тонус клуба: Сейчас даже нет уверенности, что в предстоящем поединке на своем паркете «динозавры» смогут справиться с «сеточниками».

«Бруклин»

Турнирное положение: Показатели «Бруклина» в этом регулярном чемпионате немногом лучше, чем у канадского коллектива, поскольку команда из Нью-Йорка на одно место выше в таблице Востока, нежели предстоящий соперник по игре.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За шесть последних встреч был только один реальный случай одержать победу, но в игре против «Сан-Антонио» именно клуб из Техаса оказался более удачливым в овертайме.

Травмированные игроки: У «Нетс» не такие серьезные проблемы составом, как у «Рэпторз». Сейчас за американский клуб не могут играть только Уайтхед и Симмонс.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Торонто» у гостей найдутся аргументы, дабы увезти победу из Канады.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл 10 последних поединков

За семь последних очных поединков «Торонто» выиграл шесть раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 2.89, а на победу «Бруклина» — 1.45.

Прогноз: Гости видятся более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Проблемы с атакой есть у обоих клубов поэтому резонно предположить не очень большой общий тотал матча.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.14.