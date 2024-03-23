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    «Лейкерс» не отдаст победу ослабленной «Филадельфии»?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 23 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на 9 месте, одержав 37 побед и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» улучшил положение в регулярном чемпионате, одержав в последнем туре победу над «Атлантой» (136:105). В составе победителей результативностью отметился Д'Анджело Расселл, защитник «озёрников» оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Лейкерс» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В предыдущих двух встречах «озёрники» умудрились проиграть «Голден Стэйт» (121:128) и «Сакраменто» (107:120).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» опустиласль на 7 место, при 38 победах и 31 поражении.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Филадельфия» допустила осечку в гостевом поединке против «Финикса» (102:115). Это фиаско лишило «76-х» место в зоне плей-офф. За 13 туров до окончания регулярного чемпионата «Сиксерс» расположился в зоне плей-ин.

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 4 баскетболиста. Точно не сыграют в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Травму лодыжки получил Тобиас Харрис.

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    Состояние команды: После игры с «Финиксом» прервалась победная серия «Филадельфии», стоит отметить, что баскетболисты «Сиксерс» до этого обыграли «Майами» (98:91) и «Шарлотт» (109:98).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия» сыграли 1 раз

    • «Филадельфия» выиграла у «Лос-Анджелес Лейкерс» (138:94)

    • Прервалась двухматчевая проигрышная серия «Лейкерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Филадельфии» — 3.42.

    ТБ 224 и ТМ 224 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Филадельфия» сейчас находится в игровом кризисе, этой возможностью может воспользоваться «Лейкерс». К тому же, в составе команды из Лос-Анджелеса играет Леброн Джеймс, который может сыграть ключевую роль в поединке.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-8) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в предыдущей игре баскетболисты «Лейкерс» и «Филадельфии» забросили друг другу 232 очка.

    Ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» не отдаст победу ослабленной «Филадельфии»?
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