В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Последние результаты «Индиана» настраивают на позитивный лад, поскольку клуб Карлайла снова начал укрепляться за шестой позиции своей конференции.

Последние матчи: За четыре последних поединка «иноходцы» оступились всего лишь один раз, который пришелся на игру против «Чикаго» (129:132 ОТ).

Травмированные игроки: У «Пэйсерс» продолжают оставаться в лазарете Матюрин и Макдермотт, но даже без них клуб может демонстрировать конкурентный баскетбол.

Общий тонус клуба: В поединке против злых «Кавальерс» легкой прогулки не предвидится, поскольку соперник проиграл непомерно много матчей за последнее время

«Кливленд»

Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» совсем плохи, но и здоровых баскетболистов для решения более серьезных задач у Бикерстаффа на данный момент нет.

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Последние матчи: В последнем сыгранном поединке даже «Хьюстон» смог нанести поражение коллективу из Огайо (103:117).

Травмированные игроки: Сейчас своей команде не могут помочь Джером, Мобли, Струс и Митчелл.

Общий тонус клуба: Матч против «Индианы» не обещает быть легким, поскольку лидеры «иноходцев» сейчас выглядят куда более выразительнее, нежели ведущие игроки «Кавальерс».

Статистика для ставок

За «Индианой» осталось три последних очных противостояния

«Кливленд» за четыре последних матча смог победить только в одной встрече

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.56, а на победу «Кливленда» — 2.53.

Прогноз: Хозяева паркета имеют больше шансов на успех, а «Кливленд» для них является одним из самых удобных соперников последних сезонов.

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол вполне может продлиться до самого конца матча.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.66.

Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.24.