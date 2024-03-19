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    «Пэйсерс» имеют больше шансов на успех?

    «Индиана» — «Кливленд». Ставка (к. 1.66) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Кливленд»
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    «Индиана»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 19 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Индиана»

    Турнирное положение: Последние результаты «Индиана» настраивают на позитивный лад, поскольку клуб Карлайла снова начал укрепляться за шестой позиции своей конференции.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «иноходцы» оступились всего лишь один раз, который пришелся на игру против «Чикаго» (129:132 ОТ).

    Травмированные игроки: У «Пэйсерс» продолжают оставаться в лазарете Матюрин и Макдермотт, но даже без них клуб может демонстрировать конкурентный баскетбол.

    Общий тонус клуба: В поединке против злых «Кавальерс» легкой прогулки не предвидится, поскольку соперник проиграл непомерно много матчей за последнее время

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» совсем плохи, но и здоровых баскетболистов для решения более серьезных задач у Бикерстаффа на данный момент нет.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке даже «Хьюстон» смог нанести поражение коллективу из Огайо (103:117).

    Травмированные игроки: Сейчас своей команде не могут помочь Джером, Мобли, Струс и Митчелл.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Индианы» не обещает быть легким, поскольку лидеры «иноходцев» сейчас выглядят куда более выразительнее, нежели ведущие игроки «Кавальерс».

    Статистика для ставок

    • За «Индианой» осталось три последних очных противостояния

    • «Кливленд» за четыре последних матча смог победить только в одной встрече

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.56, а на победу «Кливленда» — 2.53.

    Прогноз: Хозяева паркета имеют больше шансов на успех, а «Кливленд» для них является одним из самых удобных соперников последних сезонов.

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол вполне может продлиться до самого конца матча.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.66.

    Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.24.

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    Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Кливленд» с коэффициентом 1.66. Дата матча: 19.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Пэйсерс» имеют больше шансов на успех?
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