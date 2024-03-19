«Индиана»
Турнирное положение: Последние результаты «Индиана» настраивают на позитивный лад, поскольку клуб Карлайла снова начал укрепляться за шестой позиции своей конференции.
Последние матчи: За четыре последних поединка «иноходцы» оступились всего лишь один раз, который пришелся на игру против «Чикаго» (129:132 ОТ).
Травмированные игроки: У «Пэйсерс» продолжают оставаться в лазарете Матюрин и Макдермотт, но даже без них клуб может демонстрировать конкурентный баскетбол.
Общий тонус клуба: В поединке против злых «Кавальерс» легкой прогулки не предвидится, поскольку соперник проиграл непомерно много матчей за последнее время
«Кливленд»
Турнирное положение: Последние результаты «Кливленда» совсем плохи, но и здоровых баскетболистов для решения более серьезных задач у Бикерстаффа на данный момент нет.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке даже «Хьюстон» смог нанести поражение коллективу из Огайо (103:117).
Травмированные игроки: Сейчас своей команде не могут помочь Джером, Мобли, Струс и Митчелл.
Общий тонус клуба: Матч против «Индианы» не обещает быть легким, поскольку лидеры «иноходцев» сейчас выглядят куда более выразительнее, нежели ведущие игроки «Кавальерс».
Статистика для ставок
- За «Индианой» осталось три последних очных противостояния
- «Кливленд» за четыре последних матча смог победить только в одной встрече
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.56, а на победу «Кливленда» — 2.53.
Прогноз: Хозяева паркета имеют больше шансов на успех, а «Кливленд» для них является одним из самых удобных соперников последних сезонов.
- 2.35Филадельфия — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.95Бостон — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.89Лос-Анджелес Клипперс — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол вполне может продлиться до самого конца матча.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.66.
Альтернативная ставка: ТБ 245 с коэффициентом 2.24.