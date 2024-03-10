В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 10 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: «Наггетсы» расположились на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции. «Денвер» отстают на одну победу от лидера «Миннесоты». Команда из Колорадо в этом сезоне регулярного чемпионата провела 63 матча, одержав 43 победы и потерпев 20 поражений.

Последние матчи: Лидер «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 11 передач в поединке против лучшей команды Восточной конференции «Бостона». Таким образом центровой из Сербии принес победу «Денверу» над соперником со счетом 115:109.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: До игры с «Бостоном», «Денвер» проиграл «Финиксу» (107:117), а также обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:114), «Майами»(103:97) и «Сакраменто» (117:96).

«Юта»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 11 место, одержав 28 побед и потерпев 35 поражений. «Музыканты» отстают от зоны плей-ин на 6 побед.

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Последние матчи: Новое поражение «Юта» потерпела в регулярном чемпионате, уступив на этот раз «Чикаго» (117:119).

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами». Баскетболист уже пропустил поединок против «Вашингтона».

Выбыли из строя также форвард Тейлор Хендрикс (травма пальца), центровой Уокер Кесслер (травма ноги).

Состояние команды: В последних пяти матчах «джазмены» смогли выиграть лишь у «Вашингтона» (127:115), в остальных встречах «Юта» проиграла «Майами» (120:126), «Орландо» (107:115) и «Атланте» (97:124).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Юта» играли дважды, соперники обменялись победами

«Денвер» выиграл у «Юты» со счетом 110:102

«Юта» выиграла у «Денвера» со счетом 124:111

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. На победу «Юты» — 6.34.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: В том что «Денвер» добьется победы, нет никаких сомнений. «Самородки», наверняка разгромят соперника. Ставим на крупную победу хозяев.

Ставка: Фора «Денвера» (-12.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 220 очков — средняя результативность матчей с участием «Денвера» и «Юты».

Ставка: ТМ 232.5 с коэффициентом 1.83.