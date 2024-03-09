«Вашингтон»
Турнирное положение: Команда в предстоящей игре может лишиться всех шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации. «Вашингтон» замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, занимая 15 место при 9 победах и 53 поражениях.
Последние матчи: Проигрышная серия команда увеличилась до 16 матчей. В рамках минувшего игрового дня «Вашингтон» проиграл «Орландо» (109:119).
Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро. С травмой спины в лазарете «Вашингтона» находятся Патрик Болдуин и Марвин Багли, дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Вашингтон» в феврале ни разу не выиграл, последняя победа команды датирована 30 января, когда «колдуны» смогли добиться виктории над «Сан-Антонио» (118:113).
«Шарлотт»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» расположился на 13 месте, одержав 15 победу в сезоне. В пассиве «шершней» — 47 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Шарлотт» потерпел неудачу в игре с «Орландо» (89:101).
Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки. На больничной койке находятся Коди Мартин, Ламело Болл и Давис Бертанс. А вот Марк Уильямс травмировал спину.
Состояние команды: Проигрышная серия «Шарлотт» состоит из пяти матчей: «шершни» проиграли не только «Орландо», но и «Торонто» (106:111), «Филадельфии» (114:121). Также коллектив потерпел два поражения от «Милуоки» (99:111, 85:123).
Статистика для ставок
- «Вашингтон» и «Юта» в этом сезоне сыграли трижды
- «Вашингон» смог обыграть «Шарлотт» со счётом 132:116
- «Шарлотт» дважды обыграл «Вашингтон» (117:114, 124:117)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вашингтон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Шарлотт» — 2.22.
ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 1.84Нью-Йорк — Орлеан: прогноз и ставка
- 2.80Кливленд — Миннесота: прогноз и ставка
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Прогноз: Оба клуба не могут выиграть уже который матч, стоит отметить, что «Вашингтон» не может добиться положительного результата с 1 февраля. «Шарлотт» не побеждает на протяжении пяти матчей. Чтобы не рисковать лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: В среднем за матч «Вашингтон» и «Шарлотт» забрасывают друг другу от 230 до 248 очков.
Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.90.