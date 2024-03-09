В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет на стадионе «Капитал Уан Арена» 9 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Команда в предстоящей игре может лишиться всех шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации. «Вашингтон» замыкает турнирную таблицу в Восточной конференции, занимая 15 место при 9 победах и 53 поражениях.

Последние матчи: Проигрышная серия команда увеличилась до 16 матчей. В рамках минувшего игрового дня «Вашингтон» проиграл «Орландо» (109:119).

Не сыграют: Исаии Ливерс — у форварда команда травмировано бедро. С травмой спины в лазарете «Вашингтона» находятся Патрик Болдуин и Марвин Багли, дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Состояние команды: «Вашингтон» в феврале ни разу не выиграл, последняя победа команды датирована 30 января, когда «колдуны» смогли добиться виктории над «Сан-Антонио» (118:113).

«Шарлотт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» расположился на 13 месте, одержав 15 победу в сезоне. В пассиве «шершней» — 47 поражений.

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Последние матчи: В рамках минувшего тура «Шарлотт» потерпел неудачу в игре с «Орландо» (89:101).

Не сыграют: В лазарете команды — три баскетболиста, у которых травма лодыжки. На больничной койке находятся Коди Мартин, Ламело Болл и Давис Бертанс. А вот Марк Уильямс травмировал спину.

Состояние команды: Проигрышная серия «Шарлотт» состоит из пяти матчей: «шершни» проиграли не только «Орландо», но и «Торонто» (106:111), «Филадельфии» (114:121). Также коллектив потерпел два поражения от «Милуоки» (99:111, 85:123).

Статистика для ставок

«Вашингтон» и «Юта» в этом сезоне сыграли трижды

«Вашингон» смог обыграть «Шарлотт» со счётом 132:116

«Шарлотт» дважды обыграл «Вашингтон» (117:114, 124:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вашингтон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. На победу «Шарлотт» — 2.22.

ТБ 226 и ТМ 226 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Оба клуба не могут выиграть уже который матч, стоит отметить, что «Вашингтон» не может добиться положительного результата с 1 февраля. «Шарлотт» не побеждает на протяжении пяти матчей. Чтобы не рисковать лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: В среднем за матч «Вашингтон» и «Шарлотт» забрасывают друг другу от 230 до 248 очков.

Ставка: ТБ 226 с коэффициентом 1.90.