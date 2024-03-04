«Орландо»
Турнирное положение: Уже с уверенностью можно говорить, что «Орландо» нынешний сезон удается, поскольку клуб обосновался в шестерке лучших на Востоке.
Последние матчи: За пять последних матчей клуб из Флориды потерпел лишь одно поражение от «Атланты» (92:109).
Травмированные игроки: У команды Мозли все игроки здоровы и рвутся в бой, поэтому по игровому ресурсу к коллективу из Флориды никаких вопросов нет.
Общий тонус клуба: Матч с «Детройтом» ожидается легкой прогулкой, поскольку клуб из Мичигана снова принялся за свое — проигрывать всем подряд.
«Детройт»
Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» заставляют говорить о том, что команда Уильямса окончательно пришла в себя и даже выбралась с последнего места в конференции.
Последние матчи: Правда последняя игра против «Кливленда» была проиграна безальтернативно, хоть разница в счете составила всего лишь 10 очков (100:110).
Травмированные игроки: Клуб из «города моторов» не может рассчитывать только на Сассера, который испытывает серьезные проблемы с коленом.
Общий тонус клуба: Хотелось бы увидеть борьбу до самых последних секунд матча, но вряд ли повторится сценарий последнего матча между этими клубами, когда «Пистонз» проиграли всего лишь три очка.
Статистика для ставок
- «Мэджик» за семь последних домашних поединков проиграл всего лишь один раз
- «Орландо» выиграл три последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Детройта» — 5.52.
Прогноз: Хозяева являются очевидными фаворитами игры.
- 2.01Даллас — Филадельфия: прогноз и ставка
- 1.75Финикс — Хьюстон: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.08.
Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.27.