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    «Орландо» легко расправится с аутсайдером?

    «Орландо» — «Детройт». Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 04 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Детройт»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Киа Центре» 04 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Орландо» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Марта 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: Уже с уверенностью можно говорить, что «Орландо» нынешний сезон удается, поскольку клуб обосновался в шестерке лучших на Востоке.

    Последние матчи: За пять последних матчей клуб из Флориды потерпел лишь одно поражение от «Атланты» (92:109).

    Травмированные игроки: У команды Мозли все игроки здоровы и рвутся в бой, поэтому по игровому ресурсу к коллективу из Флориды никаких вопросов нет.

    Общий тонус клуба: Матч с «Детройтом» ожидается легкой прогулкой, поскольку клуб из Мичигана снова принялся за свое — проигрывать всем подряд.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» заставляют говорить о том, что команда Уильямса окончательно пришла в себя и даже выбралась с последнего места в конференции.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Правда последняя игра против «Кливленда» была проиграна безальтернативно, хоть разница в счете составила всего лишь 10 очков (100:110).

    Травмированные игроки: Клуб из «города моторов» не может рассчитывать только на Сассера, который испытывает серьезные проблемы с коленом.

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    Общий тонус клуба: Хотелось бы увидеть борьбу до самых последних секунд матча, но вряд ли повторится сценарий последнего матча между этими клубами, когда «Пистонз» проиграли всего лишь три очка.

    Статистика для ставок

    • «Мэджик» за семь последних домашних поединков проиграл всего лишь один раз

    • «Орландо» выиграл три последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Детройта» — 5.52.

    Прогноз: Хозяева являются очевидными фаворитами игры.

    Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.27.

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    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Детройт» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» легко расправится с аутсайдером?
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