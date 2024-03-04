В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Киа Центре» 04 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Орландо» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Уже с уверенностью можно говорить, что «Орландо» нынешний сезон удается, поскольку клуб обосновался в шестерке лучших на Востоке.

Последние матчи: За пять последних матчей клуб из Флориды потерпел лишь одно поражение от «Атланты» (92:109).

Травмированные игроки: У команды Мозли все игроки здоровы и рвутся в бой, поэтому по игровому ресурсу к коллективу из Флориды никаких вопросов нет.

Общий тонус клуба: Матч с «Детройтом» ожидается легкой прогулкой, поскольку клуб из Мичигана снова принялся за свое — проигрывать всем подряд.

«Детройт»

Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» заставляют говорить о том, что команда Уильямса окончательно пришла в себя и даже выбралась с последнего места в конференции.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Правда последняя игра против «Кливленда» была проиграна безальтернативно, хоть разница в счете составила всего лишь 10 очков (100:110).

Травмированные игроки: Клуб из «города моторов» не может рассчитывать только на Сассера, который испытывает серьезные проблемы с коленом.

Общий тонус клуба: Хотелось бы увидеть борьбу до самых последних секунд матча, но вряд ли повторится сценарий последнего матча между этими клубами, когда «Пистонз» проиграли всего лишь три очка.

Статистика для ставок

«Мэджик» за семь последних домашних поединков проиграл всего лишь один раз

«Орландо» выиграл три последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.17, а на победу «Детройта» — 5.52.

Прогноз: Хозяева являются очевидными фаворитами игры.

Альтернативный прогноз: Игра получится довольно результативной.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.08.

Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.27.