В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Орландо» попал в черную полосу, но поражений стало случаться гораздо больше, чем побед.

Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды легко справился с совсем разбалансированным «Бруклином» (108:81).

Травмированные игроки: Основная пятерка «Мэджик» обладает достаточно крепким здоровьем, но в предстоящей игре может не сыграть Банкеро из-за простуды.

Общий тонус клуба: Матч с «Ютой» не будет игрой фаворита против аутсайдера, и хозяева точно встретят сопротивление со стороны соперника.

«Юта»

Турнирное положение: Не хочется делать преждевременных выводом относительно перспектив «Юты» в нынешнем сезоне, но сейчас клуб из одноименного штата не достоин плей-офф.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Коллектив Харди за семь последних матчей смог одержать лишь одну победу, а с такими показателями в пост-сезон не пробиваются.

Травмированные игроки: У приезжего коллектива нет травмированных, но не может играть Отто Портер, поскольку выставлен на драфт отказов.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что гости смогут собраться с силами и продемонстрировать содержательную игру на выезде, но надежд на это откровенно мало.

Статистика для ставок

«Юта» выиграла три из последних четырёх матчей между этими клубами

На своем паркете «Орландо» проиграл только одну встречу за шесть последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.43, а на победу «Юты» — 2.55.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Вряд ли мы увидим результативный баскетбол.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.32.