«Орландо»
Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Орландо» попал в черную полосу, но поражений стало случаться гораздо больше, чем побед.
Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды легко справился с совсем разбалансированным «Бруклином» (108:81).
Травмированные игроки: Основная пятерка «Мэджик» обладает достаточно крепким здоровьем, но в предстоящей игре может не сыграть Банкеро из-за простуды.
Общий тонус клуба: Матч с «Ютой» не будет игрой фаворита против аутсайдера, и хозяева точно встретят сопротивление со стороны соперника.
«Юта»
Турнирное положение: Не хочется делать преждевременных выводом относительно перспектив «Юты» в нынешнем сезоне, но сейчас клуб из одноименного штата не достоин плей-офф.
Последние матчи: Коллектив Харди за семь последних матчей смог одержать лишь одну победу, а с такими показателями в пост-сезон не пробиваются.
Травмированные игроки: У приезжего коллектива нет травмированных, но не может играть Отто Портер, поскольку выставлен на драфт отказов.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что гости смогут собраться с силами и продемонстрировать содержательную игру на выезде, но надежд на это откровенно мало.
Статистика для ставок
- «Юта» выиграла три из последних четырёх матчей между этими клубами
- На своем паркете «Орландо» проиграл только одну встречу за шесть последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.43, а на победу «Юты» — 2.55.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить.
Альтернативный прогноз: Вряд ли мы увидим результативный баскетбол.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.32.