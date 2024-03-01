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    «Орландо» продолжит страдания «Юты»?

    «Орландо» — «Юта». Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Юта»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Марта 2024 года
    Орландо
  • НБА
    •  Орландо 03:00 Юта Юта
  • НБА
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    «Орландо»

    Турнирное положение: Нельзя говорить, что «Орландо» попал в черную полосу, но поражений стало случаться гораздо больше, чем побед.

    Последние матчи: В последней игре клуб из Флориды легко справился с совсем разбалансированным «Бруклином» (108:81).

    Травмированные игроки: Основная пятерка «Мэджик» обладает достаточно крепким здоровьем, но в предстоящей игре может не сыграть Банкеро из-за простуды.

    Общий тонус клуба: Матч с «Ютой» не будет игрой фаворита против аутсайдера, и хозяева точно встретят сопротивление со стороны соперника.

    «Юта»

    Турнирное положение: Не хочется делать преждевременных выводом относительно перспектив «Юты» в нынешнем сезоне, но сейчас клуб из одноименного штата не достоин плей-офф.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Коллектив Харди за семь последних матчей смог одержать лишь одну победу, а с такими показателями в пост-сезон не пробиваются.

    Травмированные игроки: У приезжего коллектива нет травмированных, но не может играть Отто Портер, поскольку выставлен на драфт отказов.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что гости смогут собраться с силами и продемонстрировать содержательную игру на выезде, но надежд на это откровенно мало.

    Статистика для ставок

    • «Юта» выиграла три из последних четырёх матчей между этими клубами

    • На своем паркете «Орландо» проиграл только одну встречу за шесть последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.43, а на победу «Юты» — 2.55.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить.

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    • Альтернативный прогноз: Вряд ли мы увидим результативный баскетбол.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.32.

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    Ставка и прогноз на матч «Орландо» — «Юта» с коэффициентом 1.99. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» продолжит страдания «Юты»?
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