«Милуоки»
Турнирное положение: «Милуоки» последний месяц испытывает огромные проблемы с достижением необходимого результата.
Последние матчи: За четыре последних матча всего лишь одна жалкая победа над «Шарлотт» (120:84).
Травмированные игроки: Но у Риверса травмирован Миддлтон, который является важным элементом в игре «Бакс», поэтому неудовлетворительные результаты вполне можно простить.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Майами» нет никакой уверенности в победе хозяев.
«Майами»
Турнирное положение: «Майами» располагается на привычном для себя восьмом месте в восточной конференции, и пока что никуда оттуда сдвигаться не собирается.
Последние матчи: Хоть подопечные Споэлстры и смогли победить в двух последних поединках из трех, но уверенности в силах команды из Флориды не прибавилось.
Травмированные игроки: У «Хит» в предстоящем матче не смогут сыграть Батлер, Ричардсон, Розир и Смит, что значительно снижает шансы на успех в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости имеют крайне стало шансов на успех, поскольку их главный лидер не сможет принять участие в игре.
Статистика для ставок
- «Милуоки» выиграл два последних очных противостояния
- «Майами» в гостях выиграл только один матч из последних четырех
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.68, а на победу «Майами» — 2.24.
Прогноз: «Милуоки» не отдаст матч сильному сопернику.
Альтернативный прогноз: Игра будет без защиты.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.
Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.34.