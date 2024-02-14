В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 14 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: «Милуоки» последний месяц испытывает огромные проблемы с достижением необходимого результата.

Последние матчи: За четыре последних матча всего лишь одна жалкая победа над «Шарлотт» (120:84).

Травмированные игроки: Но у Риверса травмирован Миддлтон, который является важным элементом в игре «Бакс», поэтому неудовлетворительные результаты вполне можно простить.

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Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Майами» нет никакой уверенности в победе хозяев.

«Майами»

Турнирное положение: «Майами» располагается на привычном для себя восьмом месте в восточной конференции, и пока что никуда оттуда сдвигаться не собирается.

Последние матчи: Хоть подопечные Споэлстры и смогли победить в двух последних поединках из трех, но уверенности в силах команды из Флориды не прибавилось.

Травмированные игроки: У «Хит» в предстоящем матче не смогут сыграть Батлер, Ричардсон, Розир и Смит, что значительно снижает шансы на успех в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости имеют крайне стало шансов на успех, поскольку их главный лидер не сможет принять участие в игре.

Статистика для ставок

«Милуоки» выиграл два последних очных противостояния

«Майами» в гостях выиграл только один матч из последних четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.68, а на победу «Майами» — 2.24.

Прогноз: «Милуоки» не отдаст матч сильному сопернику.

Альтернативный прогноз: Игра будет без защиты.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.34.