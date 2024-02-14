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    «Милуоки» имеет больше шансов на успех?

    «Милуоки» — «Майами». Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 14 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Майами»
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    «Милуоки»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Майами». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 14 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: «Милуоки» последний месяц испытывает огромные проблемы с достижением необходимого результата.

    Последние матчи: За четыре последних матча всего лишь одна жалкая победа над «Шарлотт» (120:84).

    Травмированные игроки: Но у Риверса травмирован Миддлтон, который является важным элементом в игре «Бакс», поэтому неудовлетворительные результаты вполне можно простить.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Майами» нет никакой уверенности в победе хозяев.

    «Майами»

    Турнирное положение: «Майами» располагается на привычном для себя восьмом месте в восточной конференции, и пока что никуда оттуда сдвигаться не собирается.

    Последние матчи: Хоть подопечные Споэлстры и смогли победить в двух последних поединках из трех, но уверенности в силах команды из Флориды не прибавилось.

    Травмированные игроки: У «Хит» в предстоящем матче не смогут сыграть Батлер, Ричардсон, Розир и Смит, что значительно снижает шансы на успех в предстоящем матче.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости имеют крайне стало шансов на успех, поскольку их главный лидер не сможет принять участие в игре.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» выиграл два последних очных противостояния

    • «Майами» в гостях выиграл только один матч из последних четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Милуоки» дают коэффициент 1.68, а на победу «Майами» — 2.24.

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    Прогноз: «Милуоки» не отдаст матч сильному сопернику.

    Альтернативный прогноз: Игра будет без защиты.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.68.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.34.

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    «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» имеет больше шансов на успех?
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