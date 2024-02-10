ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри сорвал бой с Усиком в четвертый раз. Украинцу ищут нового соперника Антуан Гризманн По стопам Месси. Пять возрастных звезд, которые могут навести шуму в МЛС «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»Испорченный Новый год. «Зенит» не пощадил команду Слуцкого накануне праздника
  • 14:13
    • Самсонова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Прервет ли «Оклахома» победную серию «Далласа»?

    «Даллас» — «Оклахома». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 10 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Оклахома-Сити Тандер
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Оклахома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оклахома» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» 10 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Даллас» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 10 Февраля 2024 года
    Даллас
  • НБА
    •  Даллас 23:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» постепенно поднимается в турнирной таблице Западной конференции. У «ковбоев» положительный баланс побед и поражений: в активе команды 29 побед, в пассиве — 23 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Даллас» одержал гостевую победу над «Нью-Йорком» (122:108). В этой встрече лучшего результата добился Лука Дончич.

    Словенский лидер техасцев оформил в поединке дабл-дабл из 39 очков и 11 передач. До трпил-дабла Дончичу не хватило двух подборов.

    Все прогнозы на НБА

    Не сыграют: В лазарете команды два баскетболиста: У Дерека Лайвли — сломанный нос, а у Данте Экзама травмировано колено, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Даллас» сейчас выдает победную серию, которая состоит из трёх матчей. Помимо успешной игры над «Нью-Йорком», «ковбои» также нанесли фиаско «Бруклину» (119:107) и «Филадельфии» (118:102). К тому же команда может рассчитывать на своего лидера Луку Дончича.

    «Оклахома»

    Турнирное положение: «Оклахома» потеряла второе место в турнирной таблице Западной конференции, пропустив вперед себя «Денвер». На данный момент «громобойцы» занимают третью строчку в турнире, одержав 35 побед и потерпев 16 проигрышей.

    Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» потерпела поражение в матче против «Юты» (117:124). Несмотря на проигрыш в составе «Тандер» результативностью отметился Шей Гилджес-Александер, который набрал 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.

    Все прогнозы на спорт

    Не сыграют: Айзея Джо и Давис Бертанс — у игроков травма груди и колена соответственно, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: Несмотря на поражение в матче от «Денвера», «Оклахома» находится в хорошей игровой форме. «Громобойцы» до встречи с «самородками» выиграли три матча у «Торонто» (135:127), «Шарлотт» (126:106) и «Денвера» (105:100). Лидер команды Гилджес-Александер вполне может принести победу своей команде в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Оклахома» переиграла «Даллас» со счетом 126:120

    • «Даллас» выдает победную серию из трёх матчей

    • В среднем за игру «Даллас» забрасывает 117-119 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Далласу» — 1.93.

    ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. Мы рискнем и поставим на очередную победу «Оклахомы».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-1.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Денвера» и «Сакраменто» забросили друг другу 246 очков. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.

    Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сантос — Аль-Духаиль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Райян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гамбург — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валвейк — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Комо — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салернитана — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Прервет ли «Оклахома» победную серию «Далласа»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры