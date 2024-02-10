В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» 10 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Даллас» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» постепенно поднимается в турнирной таблице Западной конференции. У «ковбоев» положительный баланс побед и поражений: в активе команды 29 побед, в пассиве — 23 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Даллас» одержал гостевую победу над «Нью-Йорком» (122:108). В этой встрече лучшего результата добился Лука Дончич.

Словенский лидер техасцев оформил в поединке дабл-дабл из 39 очков и 11 передач. До трпил-дабла Дончичу не хватило двух подборов.

Все прогнозы на НБА

Не сыграют: В лазарете команды два баскетболиста: У Дерека Лайвли — сломанный нос, а у Данте Экзама травмировано колено, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Даллас» сейчас выдает победную серию, которая состоит из трёх матчей. Помимо успешной игры над «Нью-Йорком», «ковбои» также нанесли фиаско «Бруклину» (119:107) и «Филадельфии» (118:102). К тому же команда может рассчитывать на своего лидера Луку Дончича.

«Оклахома»

Турнирное положение: «Оклахома» потеряла второе место в турнирной таблице Западной конференции, пропустив вперед себя «Денвер». На данный момент «громобойцы» занимают третью строчку в турнире, одержав 35 побед и потерпев 16 проигрышей.

Последние матчи: В последней игре регулярного чемпионата «Оклахома» потерпела поражение в матче против «Юты» (117:124). Несмотря на проигрыш в составе «Тандер» результативностью отметился Шей Гилджес-Александер, который набрал 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.

Все прогнозы на спорт

Не сыграют: Айзея Джо и Давис Бертанс — у игроков травма груди и колена соответственно, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Несмотря на поражение в матче от «Денвера», «Оклахома» находится в хорошей игровой форме. «Громобойцы» до встречи с «самородками» выиграли три матча у «Торонто» (135:127), «Шарлотт» (126:106) и «Денвера» (105:100). Лидер команды Гилджес-Александер вполне может принести победу своей команде в предстоящем матче.

Статистика для ставок

В первом круге «Оклахома» переиграла «Даллас» со счетом 126:120

«Даллас» выдает победную серию из трёх матчей

В среднем за игру «Даллас» забрасывает 117-119 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Далласу» — 1.93.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Ожидается интересная игра двух команд, в которой сложно предугадать победителя. Мы рискнем и поставим на очередную победу «Оклахомы».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-1.5) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Денвера» и «Сакраменто» забросили друг другу 246 очков. Можно сыграть на результативности поединка, в том что соперники сыграют в открытый баскетбол.

Ставка: ТБ 232.5 с коэффициентом 1.97.