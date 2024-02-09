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    «Чикаго» победит без особых проблем

    «Мемфис» — «Чикаго». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 09 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 09 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2024 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» в данный момент времени пребывает в состоянии нокаута, поскольку «медведи» не могут выиграть на протяжении последних шести матчей кряду.

    Оно и немудрено, если взглянуть на список стартовой пятерки клуба из Теннеси. Там сугубо одна молодежь, которая ещё не нюхала настоящего пороха.

    При бороне собственного кольца у игроков «Гриззлис» начинается неконтролируемая паника, приводящая к набору очков соперником практики в каждом владении.

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    В матче против «Чикаго» даже домашний паркет не сильно поможет подопечным Дженкинса победить

    «Чикаго»

    Не сказать, что у Донована и его «Чикаго» дела идут сильно лучше, но «Буллз» хотя бы побеждают.

    В нынешнем составе «быков» нет тех баскетболистов, которые будут бороться хотя бы за попадание в плей-офф с большой страстью.

    Клубу из Иллинойса нужно выразить респект за последний сыгранный матч против «Миннесоты», где удалось забрать себе победу после овертайма.

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    В предстоящей игре гости имеют все козыри на руках, чтобы разобраться с «Мемфисом» ещё до большого перерыва.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.88, победа «Чикаго» — 1.34.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно результативной.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.

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    «Мемфис» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» победит без особых проблем
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