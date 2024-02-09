«Мемфис»
«Мемфис» в данный момент времени пребывает в состоянии нокаута, поскольку «медведи» не могут выиграть на протяжении последних шести матчей кряду.
Оно и немудрено, если взглянуть на список стартовой пятерки клуба из Теннеси. Там сугубо одна молодежь, которая ещё не нюхала настоящего пороха.
При бороне собственного кольца у игроков «Гриззлис» начинается неконтролируемая паника, приводящая к набору очков соперником практики в каждом владении.
В матче против «Чикаго» даже домашний паркет не сильно поможет подопечным Дженкинса победить
«Чикаго»
Не сказать, что у Донована и его «Чикаго» дела идут сильно лучше, но «Буллз» хотя бы побеждают.
В нынешнем составе «быков» нет тех баскетболистов, которые будут бороться хотя бы за попадание в плей-офф с большой страстью.
Клубу из Иллинойса нужно выразить респект за последний сыгранный матч против «Миннесоты», где удалось забрать себе победу после овертайма.
В предстоящей игре гости имеют все козыри на руках, чтобы разобраться с «Мемфисом» ещё до большого перерыва.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.88, победа «Чикаго» — 1.34.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.
Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно результативной.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.