В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 09 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» в данный момент времени пребывает в состоянии нокаута, поскольку «медведи» не могут выиграть на протяжении последних шести матчей кряду.

Оно и немудрено, если взглянуть на список стартовой пятерки клуба из Теннеси. Там сугубо одна молодежь, которая ещё не нюхала настоящего пороха.

При бороне собственного кольца у игроков «Гриззлис» начинается неконтролируемая паника, приводящая к набору очков соперником практики в каждом владении.

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В матче против «Чикаго» даже домашний паркет не сильно поможет подопечным Дженкинса победить

«Чикаго»

Не сказать, что у Донована и его «Чикаго» дела идут сильно лучше, но «Буллз» хотя бы побеждают.

В нынешнем составе «быков» нет тех баскетболистов, которые будут бороться хотя бы за попадание в плей-офф с большой страстью.

Клубу из Иллинойса нужно выразить респект за последний сыгранный матч против «Миннесоты», где удалось забрать себе победу после овертайма.

В предстоящей игре гости имеют все козыри на руках, чтобы разобраться с «Мемфисом» ещё до большого перерыва.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 2.88, победа «Чикаго» — 1.34.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на победу в матче.

Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно результативной.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.16.