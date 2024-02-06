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    «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 06 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 06 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» продолжает находиться в унынии. Команда из Северной Каролины не может вернуться на победную тропу и на данный момент времени выглядит одной из слабейших во всей лиге.

    У Клиффорда не получается достучаться до своих игроков, поскольку произошла разбалансировка в коллективе ещё и по причине ухода Розира в обмен на Лаури.

    В последнем поединке против «Оклахомы» у «Хорнетс» ничего не получилось вразумительного впереди, и «шершни» проиграли с разницей в 20 очков.

    Все прогнозы на НБА

    Чтобы они выиграли в предстоящей игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» умеет удивлять в те моменты сезона, когда от калифорнийского клуба не ждут особых свершений.

    Клуб из Калифорнии провел отличный позапрошлый матч против «Бостона» на выезде и доказал, что у него все ещё есть порох в пороховницах.

    В последнем сыгранном матче «озерники» доказали не случайность той победы, разобравшись с ещё одним лидером Востока, коим оказался «Нью-Йорк».

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    В такой форме подопечные Хэма крайне опасны, и шансы на успех у «Шарлотт» на своем паркете микроскопические.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 5.05, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.

    Прогноз: Калифорнийцы не заметят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Гости накидают своему конкуренту много очков.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.03.

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