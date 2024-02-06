В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Спектрум Центре» 06 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Шарлотт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шарлотт»

«Шарлотт» продолжает находиться в унынии. Команда из Северной Каролины не может вернуться на победную тропу и на данный момент времени выглядит одной из слабейших во всей лиге.

У Клиффорда не получается достучаться до своих игроков, поскольку произошла разбалансировка в коллективе ещё и по причине ухода Розира в обмен на Лаури.

В последнем поединке против «Оклахомы» у «Хорнетс» ничего не получилось вразумительного впереди, и «шершни» проиграли с разницей в 20 очков.

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Чтобы они выиграли в предстоящей игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» умеет удивлять в те моменты сезона, когда от калифорнийского клуба не ждут особых свершений.

Клуб из Калифорнии провел отличный позапрошлый матч против «Бостона» на выезде и доказал, что у него все ещё есть порох в пороховницах.

В последнем сыгранном матче «озерники» доказали не случайность той победы, разобравшись с ещё одним лидером Востока, коим оказался «Нью-Йорк».

В такой форме подопечные Хэма крайне опасны, и шансы на успех у «Шарлотт» на своем паркете микроскопические.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 5.05, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.

Прогноз: Калифорнийцы не заметят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Гости накидают своему конкуренту много очков.

Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.03.