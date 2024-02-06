«Шарлотт»
«Шарлотт» продолжает находиться в унынии. Команда из Северной Каролины не может вернуться на победную тропу и на данный момент времени выглядит одной из слабейших во всей лиге.
У Клиффорда не получается достучаться до своих игроков, поскольку произошла разбалансировка в коллективе ещё и по причине ухода Розира в обмен на Лаури.
В последнем поединке против «Оклахомы» у «Хорнетс» ничего не получилось вразумительного впереди, и «шершни» проиграли с разницей в 20 очков.
Чтобы они выиграли в предстоящей игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», должно произойти что-то из ряда вон выходящее.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» умеет удивлять в те моменты сезона, когда от калифорнийского клуба не ждут особых свершений.
Клуб из Калифорнии провел отличный позапрошлый матч против «Бостона» на выезде и доказал, что у него все ещё есть порох в пороховницах.
В последнем сыгранном матче «озерники» доказали не случайность той победы, разобравшись с ещё одним лидером Востока, коим оказался «Нью-Йорк».
В такой форме подопечные Хэма крайне опасны, и шансы на успех у «Шарлотт» на своем паркете микроскопические.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Шарлотт» — 5.05, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.
Прогноз: Калифорнийцы не заметят своего соперника.
Альтернативный прогноз: Гости накидают своему конкуренту много очков.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 122 с коэффициентом 2.03.