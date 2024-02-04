Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 4 февраля. Время — 04:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

Мощная победная серия «Нью-Йорка» уже состоит из девяти матчей, набравших ход «никсов» никто не может остановить. В последнем туре нью-йоркцы нанесли поражение «Индиане» (109:105).

В этой встрече лучшего результата добился Джален Брансон, который набрал 40 очков, отдал одну передачу и совершил пять подборов.

В выигрышную серию «Нью-Йорка» входят игры против «Юты» (118:103), «Шарлотт» (113:92), «Майами» (125:109) и «Денвера» (122:84), «Бруклина» (108:103), «Торонто» (126:100), «Вашингтона» (113:109) и «Хьюстона» (109:94).

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«Нью-Йорк» закрепился на 3-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, одержав 32 победы и потерпев 17 поражений.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

50-й матч в регулярном чемпионате провел «Лос-Анджелес Лейкерс», обыграв лидера Восточной конференции — «Бостон» (114:105). В составе «озерников» ключевую роль в игре сыграл Остин Ривз, который набрал 32 очка.

Таким образом «Лейкерс» прервал двухматчевую проигрышную серию: ранее команда уступила «Атланте» (122:138) и «Хьюстону» (119:135).

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 25 побед и потерпев 25 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.51, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.67.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас на ходу, а у «Лейкерс» под вопросом участие в игре лидеров. У Энтони Дэвиса — травма бедра, у Леброна Джеймса — травма лодыжки. Ставим на уверенную победу «никсов».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-6.5) с коэффициентом 2.21.

Альтернативный прогноз: Также можно сыграть на победе одной из команд, но с небольшим перевесом в счете.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.