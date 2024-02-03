«Миннесота»
«Миннесота» сохранила за собой первое место в турнирной таблице Западной конференции. В минувшем туре «лесные волки» нанесли поражение «Далласу» (121:87).
Лучшей результативностью в составе «Миннесоты» отметился Карл-Энтони Таунс, который отправил в кольцо соперника 29 очков. До дабл-дабла центровому не хватило одного подбора.
В последних пяти матчах «Миннесота» также выиграла у «Оклахомы» (107:101), «Бруклина» (96:94), «Вашингтона» (118:107), но проиграла «Сан-Антонио» (112:113). «Миннесота» в этом сезоне провела 48 матчей, одержав 34 победы и потерпев 14 поражений.
«Орландо»
«Орландо» выступает с переменным успехом, в рамках минувшего игрового дня «маги» нанесли гостевое поражение «Сан-Антонио» (108:98). В этом матче отметим коэффициент полезности действия в исполнении Паоло Банкеро, который набрал 25 очков.
До этого «Мэджик» побеждал «Финикс» (113:98). Решающую роль в поединке сыграл Паоло Банкеро, который отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.
В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 7-е место, одержав 25 побед и потерпев 23 поражения.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.33, победа «Орландо» — 3.51.
Прогноз: «Миннесота» должна встретить сопротивления со стороны «Орландо», «лесные волки» сейчас на ходу и вполне могут добиться новой победы.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 2.05.
Альтернативный прогноз: В среднем за матч команды забрасывают 210 очков. Можно сыграть на результативности поединка.
Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.04.