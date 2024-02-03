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    «Миннесота» будет ближе к победе?

    «Миннесота» — «Орландо». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 февраля 2024 года

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    Миннеаполис. «Таргет Центр». Дата — 3 февраля. Время — 04:00 по мск. «Миннесота» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Миннесота»

    «Миннесота» сохранила за собой первое место в турнирной таблице Западной конференции. В минувшем туре «лесные волки» нанесли поражение «Далласу» (121:87).

    Лучшей результативностью в составе «Миннесоты» отметился Карл-Энтони Таунс, который отправил в кольцо соперника 29 очков. До дабл-дабла центровому не хватило одного подбора.

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    В последних пяти матчах «Миннесота» также выиграла у «Оклахомы» (107:101), «Бруклина» (96:94), «Вашингтона» (118:107), но проиграла «Сан-Антонио» (112:113). «Миннесота» в этом сезоне провела 48 матчей, одержав 34 победы и потерпев 14 поражений.

    «Орландо»

    «Орландо» выступает с переменным успехом, в рамках минувшего игрового дня «маги» нанесли гостевое поражение «Сан-Антонио» (108:98). В этом матче отметим коэффициент полезности действия в исполнении Паоло Банкеро, который набрал 25 очков.

    До этого «Мэджик» побеждал «Финикс» (113:98). Решающую роль в поединке сыграл Паоло Банкеро, который отправил в кольцо соперника 26 очков, совершил 4 подбора и отдал 7 передач.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 7-е место, одержав 25 побед и потерпев 23 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.33, победа «Орландо» — 3.51.

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    Прогноз: «Миннесота» должна встретить сопротивления со стороны «Орландо», «лесные волки» сейчас на ходу и вполне могут добиться новой победы.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-8.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: В среднем за матч команды забрасывают 210 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.04.

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    «Миннесота» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» будет ближе к победе?
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