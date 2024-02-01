В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Сакраменто. Игра пройдет в "Касейя Центре" 01 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

«Майами» в последних поединках напоминает бледную тень самого себя. Клуб из Флориды проиграл семь последних матчей подряд, а такого провала у него не было даже на старте регулярки.

Сложно говорить, в чем именно кроются истинные причины такого провала, но квалификация Споэлстры не вызывает никаких сомнений.

Что удивительно, но даже такая серьёзная просадка по результатам не позволили «Хит» вылететь из восьмёрки сильнейших в своей конференции.

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Тяжело предполагать, в каком ментальном настроении перед предстоящей игрой будет клуб из Флориды, но выиграть у «Сакраменто» ему вполне по силам.

«Сакраменто»

«Сакраменто», в отличие от «Майами», на победном ходу и не собирается останавливаться. На данный момент времени у «Кингз» четыре победы подряд.

Майк Браун чувствует свой вклад в результаты команды и сейчас будет всеми силами стараться удерживать победную волну.

Его команда на данный момент времени не занимает то место в турнирной таблице, на которое у неё есть потенциал.

В игре против кризисного «Майами» можно постараться воспользоваться моментом и увезти с одного из самых неприятных выездов победу.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Майами» — 1.92, победа «Сакраменто» — 1.92.

Прогноз: «Сакраменто» сможет продолжить победную серию.

Альтернативный прогноз: В этом матче не будет результативной игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.03.