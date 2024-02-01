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    «Сакраменто» продолжит побеждать?

    «Майами» — «Сакраменто». Ставка (1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 01 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Сакраменто. Игра пройдет в "Касейя Центре" 01 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Майами» — «Сакраменто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Майами»

    «Майами» в последних поединках напоминает бледную тень самого себя. Клуб из Флориды проиграл семь последних матчей подряд, а такого провала у него не было даже на старте регулярки.

    Сложно говорить, в чем именно кроются истинные причины такого провала, но квалификация Споэлстры не вызывает никаких сомнений.

    Что удивительно, но даже такая серьёзная просадка по результатам не позволили «Хит» вылететь из восьмёрки сильнейших в своей конференции.

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    Тяжело предполагать, в каком ментальном настроении перед предстоящей игрой будет клуб из Флориды, но выиграть у «Сакраменто» ему вполне по силам.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто», в отличие от «Майами», на победном ходу и не собирается останавливаться. На данный момент времени у «Кингз» четыре победы подряд.

    Майк Браун чувствует свой вклад в результаты команды и сейчас будет всеми силами стараться удерживать победную волну.

    Его команда на данный момент времени не занимает то место в турнирной таблице, на которое у неё есть потенциал.

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    В игре против кризисного «Майами» можно постараться воспользоваться моментом и увезти с одного из самых неприятных выездов победу.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Майами» — 1.92, победа «Сакраменто» — 1.92.

    Прогноз: «Сакраменто» сможет продолжить победную серию.

    Альтернативный прогноз: В этом матче не будет результативной игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.03.

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    «Майами» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» продолжит побеждать?
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