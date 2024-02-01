«Майами»
«Майами» в последних поединках напоминает бледную тень самого себя. Клуб из Флориды проиграл семь последних матчей подряд, а такого провала у него не было даже на старте регулярки.
Сложно говорить, в чем именно кроются истинные причины такого провала, но квалификация Споэлстры не вызывает никаких сомнений.
Что удивительно, но даже такая серьёзная просадка по результатам не позволили «Хит» вылететь из восьмёрки сильнейших в своей конференции.
Тяжело предполагать, в каком ментальном настроении перед предстоящей игрой будет клуб из Флориды, но выиграть у «Сакраменто» ему вполне по силам.
«Сакраменто»
«Сакраменто», в отличие от «Майами», на победном ходу и не собирается останавливаться. На данный момент времени у «Кингз» четыре победы подряд.
Майк Браун чувствует свой вклад в результаты команды и сейчас будет всеми силами стараться удерживать победную волну.
Его команда на данный момент времени не занимает то место в турнирной таблице, на которое у неё есть потенциал.
В игре против кризисного «Майами» можно постараться воспользоваться моментом и увезти с одного из самых неприятных выездов победу.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Майами» — 1.92, победа «Сакраменто» — 1.92.
Прогноз: «Сакраменто» сможет продолжить победную серию.
Альтернативный прогноз: В этом матче не будет результативной игры.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.03.