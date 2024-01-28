В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 28 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Детройт»

«Детройт» старается демонстрировать хоть какие-то зачатки игры по продолжающемуся сезону, и ему даже иногда удавалось выигрывать у соперников без лидера в составе.

В недавнем матче больше «Шарлотт» проиграл, нежели «Пистонс» выиграли тот поединок самостоятельно.

Каннингема по-прежнему берегут из-за не до конца залеченного повреждения колена, а от остальных требовать лидерских качеств попросту глупо.

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Главная задача для клуба Уильямса на предстоящий матч против «Оклахомы» — не проиграть с позорным счетом.

«Оклахома»

«Оклахома» продолжает делать все возможное, чтобы единолично возглавить западную конференцию, но «Миннесота» никак не хочет уступать насиженное место.

Сейчас результаты у двух клубов идентичные, но это все равно не чистое первое место в конференции.

Подопечным Дэйгнолта удалось провести ударную прошлую неделю, по ходу которой было одержано три победы, а вкупе победная серия «Тандер» составляет уже пять поединков кряду.

Вполне вероятно, что по итогам матча против «Детройта» гости наконец-то оформят чистое первое место на Западе, хотя бы на несколько часов.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 7.50, победа «Оклахомы» — 1.10.

Прогноз: «Оклахома» выиграет матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать набранными очками с двух сторон.

Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.21.