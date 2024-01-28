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    «Оклахома» уверенно победит в Мичигане

    «Детройт» — «Оклахома». Ставка (2.01) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Оклахома»
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    «Оклахома»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 28 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 28 Января 2024 года
    Детройт
  • НБА
    •  Детройт 22:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Детройт»

    «Детройт» старается демонстрировать хоть какие-то зачатки игры по продолжающемуся сезону, и ему даже иногда удавалось выигрывать у соперников без лидера в составе.

    В недавнем матче больше «Шарлотт» проиграл, нежели «Пистонс» выиграли тот поединок самостоятельно.

    Каннингема по-прежнему берегут из-за не до конца залеченного повреждения колена, а от остальных требовать лидерских качеств попросту глупо.

    Все прогнозы на НБА

    Главная задача для клуба Уильямса на предстоящий матч против «Оклахомы» — не проиграть с позорным счетом.

    «Оклахома»

    «Оклахома» продолжает делать все возможное, чтобы единолично возглавить западную конференцию, но «Миннесота» никак не хочет уступать насиженное место.

    Сейчас результаты у двух клубов идентичные, но это все равно не чистое первое место в конференции.

    Подопечным Дэйгнолта удалось провести ударную прошлую неделю, по ходу которой было одержано три победы, а вкупе победная серия «Тандер» составляет уже пять поединков кряду.

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    Вполне вероятно, что по итогам матча против «Детройта» гости наконец-то оформят чистое первое место на Западе, хотя бы на несколько часов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 7.50, победа «Оклахомы» — 1.10.

    Прогноз: «Оклахома» выиграет матч за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать набранными очками с двух сторон.

    Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 246 с коэффициентом 2.21.

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