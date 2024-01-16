Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 16 января. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Юта»

Пятую победу подряд одержала «Юта» в регулярном чемпионате, переиграв на этот раз «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:125). В матче лучшей результативностью отметился Лаури Маркканен, финский форвард отправил в кольцо «озёрников» 29 очков.

В выигрышную серию «Юты» входят матчи против «Торонто» (145:113), «Денвера» (124:111), «Милуоки» (132:116) и «Филадельфии» (120:109).

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На данный момент «Юта» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, в активе команды 21 победа, в пассиве — 20 проигрышей.

«Индиана»

В минувшем тур баскетбольной ассоциаци «Индиана» допустила осечку, уступив чемпиону «Денверу» (109:117). Несмотря на проигрыш, в составе «иноходцев» стоит отметить Брюса Брауна, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Таким образом прервалась выигрышная серия «Индиана», которая ранее состояла из трех матчей: «иноходцами» были обыграны «Атланта» (126:108), «Вашингтон» (112:104) и «Бостон» (133:131).

В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» опусталась на 6 место, при 23 победах и 16 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Юты» — 1.37, победа «Индианы» — 3.44.

Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 245.5 с коэффициентом 1.97.