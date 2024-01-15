«Портленд»
«Портленд» играет просто потому что нужно играть, но никакого задора в глазах не видно, а Чонси Биллапс некомфортно себя чувствует даже на бровке.
В команде нет игрока, который мог бы претендовать на роль явного лидера команды в будущем, а с такой комплектацией состава рассчитывать попросту не на что.
В последнем проигранном матче «Миннесоте» клуб из Орегона не добрался до отметки в 100 очков, а самым результативным оказался Уолкер с 17 баллами на счету.
В матче против «Финикса» хозяев паркета ждет очередное сокрушительное поражение, поскольку никаких вариантов избежать его на горизонте не видно.
«Финикс»
«Финикс» в последних матчах снова начал чудить, поэтому претензий и к тренеру, и к игрокам накопилось более, чем достаточно.
Вогель умеет ставить защитный баскетбол, но вот с «Санз» у него совсем не получается наладить игру в обороне.
Да и с атакой не все так хорошо, как могло показаться после первого года его работы в клубе. Дюрант кидает больше мимо, чем в цель, и пока этот тренд только растет.
Поединок против едва живого «Портленда» нужно завершить в свою пользу как можно раньше, чтобы не тратить много сил в преддверии куда более важных матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 5.15, победа «Финикса» — 1.17.
Прогноз: «Финикс» на голову сильнее своего предстоящего соперника.
Альтернативный прогноз: Гости накидают гостям большое количество очков.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.15.