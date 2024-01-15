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    «Финикс» не оставит и следа от слабого соперника?

    «Портленд» — «Финикс». Ставка (1.85) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Финикс»
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    «Финикс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «Мода Центре» 15 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года

    «Портленд»

    «Портленд» играет просто потому что нужно играть, но никакого задора в глазах не видно, а Чонси Биллапс некомфортно себя чувствует даже на бровке.

    В команде нет игрока, который мог бы претендовать на роль явного лидера команды в будущем, а с такой комплектацией состава рассчитывать попросту не на что.

    В последнем проигранном матче «Миннесоте» клуб из Орегона не добрался до отметки в 100 очков, а самым результативным оказался Уолкер с 17 баллами на счету.

    Все прогнозы на НБА

    В матче против «Финикса» хозяев паркета ждет очередное сокрушительное поражение, поскольку никаких вариантов избежать его на горизонте не видно.

    «Финикс»

    «Финикс» в последних матчах снова начал чудить, поэтому претензий и к тренеру, и к игрокам накопилось более, чем достаточно.

    Вогель умеет ставить защитный баскетбол, но вот с «Санз» у него совсем не получается наладить игру в обороне.

    Да и с атакой не все так хорошо, как могло показаться после первого года его работы в клубе. Дюрант кидает больше мимо, чем в цель, и пока этот тренд только растет.

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    Поединок против едва живого «Портленда» нужно завершить в свою пользу как можно раньше, чтобы не тратить много сил в преддверии куда более важных матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 5.15, победа «Финикса» — 1.17.

    Прогноз: «Финикс» на голову сильнее своего предстоящего соперника.

    Альтернативный прогноз: Гости накидают гостям большое количество очков.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.15.

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    «Портленд» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не оставит и следа от слабого соперника?
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