В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в «Мода Центре» 15 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Портленд» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» играет просто потому что нужно играть, но никакого задора в глазах не видно, а Чонси Биллапс некомфортно себя чувствует даже на бровке.

В команде нет игрока, который мог бы претендовать на роль явного лидера команды в будущем, а с такой комплектацией состава рассчитывать попросту не на что.

В последнем проигранном матче «Миннесоте» клуб из Орегона не добрался до отметки в 100 очков, а самым результативным оказался Уолкер с 17 баллами на счету.

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В матче против «Финикса» хозяев паркета ждет очередное сокрушительное поражение, поскольку никаких вариантов избежать его на горизонте не видно.

«Финикс»

«Финикс» в последних матчах снова начал чудить, поэтому претензий и к тренеру, и к игрокам накопилось более, чем достаточно.

Вогель умеет ставить защитный баскетбол, но вот с «Санз» у него совсем не получается наладить игру в обороне.

Да и с атакой не все так хорошо, как могло показаться после первого года его работы в клубе. Дюрант кидает больше мимо, чем в цель, и пока этот тренд только растет.

Поединок против едва живого «Портленда» нужно завершить в свою пользу как можно раньше, чтобы не тратить много сил в преддверии куда более важных матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 5.15, победа «Финикса» — 1.17.

Прогноз: «Финикс» на голову сильнее своего предстоящего соперника.

Альтернативный прогноз: Гости накидают гостям большое количество очков.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 126 с коэффициентом 2.15.