ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024 Одилон КоссунуТоп-клубам на заметку. Десять молодых звезд Кубка Африки-2023 Фрэнсис НганнуНганну добился боксерского боя с Джошуа. «Хищник» окончательно забросил карьеру в ММА
  • 01:06
    • Кот-д'Ивуар переиграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка африканских наций
  • 00:41
    • «Интер» на выезде разгромил «Монцу»
  • 22:50
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла»
  • 22:30
    • «Боруссия» разгромила «Дармштадт», Санчо отметился ассистом
    Все новости спорта

    «Майами» спокойно разберется с аутсайдером Востока?

    «Майами» — «Шарлотт». Ставка (1.80) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 15 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Майами» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 15 Января 2024 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:00 Шарлотт Шарлотт
  • НБА
    •

    «Майами»

    «Майами» по-прежнему не могут рассчитывать на Батлера, но даже без него клубу из Флориды удалось выиграть важный матч против своего злейшего соперника «Орландо».

    Матч получится упорным во всех смыслах этого слова, поэтому ни один из двух клубов не мог добраться до отметки в 100 набранных очков.

    У «Хит» отлично сыграли Робинсон и Адебайо. Каждый из двух игроков преодолел отметку в 20 набранных очков.

    Все прогнозы на НБА

    Перед матчем с «Шарлотт» хозяева считаются однозначными лидерами предстоящего поединка даже без своей главной звезды.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» продолжает свои выступления без своих лидеров, и результаты клуба откровенно оставляют желать лучшего.

    За 16 последних матчей коллективу Клиффорда удалось выиграть лишь один раз, и то ему очень повезло в том матче обыграть «Сакраменто».

    В последней сыгранной встрече «шершни» получили в свое кольцо 135 очков, а сами даже не добрались до трехзначного числа набранных за матч очков.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящей игре гостям ничего вразумительного не светит, поскольку «Майами» даже без Батлера в заявке на матч легко добьются победы в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.35, победа «Шарлотт» — 3.22.

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В этом матче не будет результативной игры.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Симон — Баутиста
  • Бокс
  • Сегодня в 04:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Корне — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бай — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Молони — Санчес
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Кап — Николау
  • Бокс
  • Сегодня в 05:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Анкалаев — Уокер
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  1.47
  • Прогноз на матч Бетербиев — Смит
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Самсонова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майами» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» спокойно разберется с аутсайдером Востока?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры