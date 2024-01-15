В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 15 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Майами» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майами»

«Майами» по-прежнему не могут рассчитывать на Батлера, но даже без него клубу из Флориды удалось выиграть важный матч против своего злейшего соперника «Орландо».

Матч получится упорным во всех смыслах этого слова, поэтому ни один из двух клубов не мог добраться до отметки в 100 набранных очков.

У «Хит» отлично сыграли Робинсон и Адебайо. Каждый из двух игроков преодолел отметку в 20 набранных очков.

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Перед матчем с «Шарлотт» хозяева считаются однозначными лидерами предстоящего поединка даже без своей главной звезды.

«Шарлотт»

«Шарлотт» продолжает свои выступления без своих лидеров, и результаты клуба откровенно оставляют желать лучшего.

За 16 последних матчей коллективу Клиффорда удалось выиграть лишь один раз, и то ему очень повезло в том матче обыграть «Сакраменто».

В последней сыгранной встрече «шершни» получили в свое кольцо 135 очков, а сами даже не добрались до трехзначного числа набранных за матч очков.

В предстоящей игре гостям ничего вразумительного не светит, поскольку «Майами» даже без Батлера в заявке на матч легко добьются победы в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.35, победа «Шарлотт» — 3.22.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В этом матче не будет результативной игры.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 219 с коэффициентом 2.17.