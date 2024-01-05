Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 5 января. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

Стефен Карри сыграл важную роль в победном матче «Голден Стэйт» над «Орландо» (121:115). Лидер «золотых» отправил в кольцо «магов» 36 очков, а также совершил два подбора и отдал шесть передач.

Таким образом прервалась проигрышная серия «Голден Стэйт». Ранее команда из Калифорнии проиграла «Далласу» (122:132), «Майами» (102:114) и «Денверу» (114:120).

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На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 16 побед, в пассиве — 17 поражений.

«Денвер»

Джамал Мюррэй набрал 25 очков, отдал 7 передач и совершил 3 подбора. Это результативность защитника «Денвера» в матче против «Шарлотт», который завершился победой «самородков» со счетом 111:93.

«Денвер» — один из лидеров Западной конференции, который выдает яркий баскетбол. В последних матчах «наггетсы» переиграли «Мемфис» (142:105), «Голден Стэйт» (120:114) и «Шарлотт» (102:95), но оступились лишь в игре с «Оклахомой» (93:119).

«Денвер» поднялся на второе место Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 11 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 2.32, победа «Денвера» — 1.62.

Прогноз: «Денвер» — фаворит пары, однако «Голден Стэйт» может дать бой сопернику. Вероятно, что победитель пары одержит викторию с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 в 8 и менее очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.83.