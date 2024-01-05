«Голден Стэйт»
Стефен Карри сыграл важную роль в победном матче «Голден Стэйт» над «Орландо» (121:115). Лидер «золотых» отправил в кольцо «магов» 36 очков, а также совершил два подбора и отдал шесть передач.
Таким образом прервалась проигрышная серия «Голден Стэйт». Ранее команда из Калифорнии проиграла «Далласу» (122:132), «Майами» (102:114) и «Денверу» (114:120).
На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 16 побед, в пассиве — 17 поражений.
«Денвер»
Джамал Мюррэй набрал 25 очков, отдал 7 передач и совершил 3 подбора. Это результативность защитника «Денвера» в матче против «Шарлотт», который завершился победой «самородков» со счетом 111:93.
«Денвер» — один из лидеров Западной конференции, который выдает яркий баскетбол. В последних матчах «наггетсы» переиграли «Мемфис» (142:105), «Голден Стэйт» (120:114) и «Шарлотт» (102:95), но оступились лишь в игре с «Оклахомой» (93:119).
«Денвер» поднялся на второе место Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев 11 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 2.32, победа «Денвера» — 1.62.
Прогноз: «Денвер» — фаворит пары, однако «Голден Стэйт» может дать бой сопернику. Вероятно, что победитель пары одержит викторию с небольшим перевесом.
Ставка: П1 или П2 в 8 и менее очков с коэффициентом 2.90.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 1.83.