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    «Финикс» уничтожит соперника?

    «Финикс» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Шарлотт»
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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 30 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 30 Декабря 2023 года

    «Финикс»

    «Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из трех матчей. В минувшем туре «солнечные» переиграли «Хьюстон» (129:113). Вклад в победу команды внёс Эрки Гордон, защитник отправил в кольцо соперника 27 очков.

    До игры с «Хьюстоном» в проигрышную серию команды входили игры против «Далласа» (114:128), «Сакраменто» (105:120) и «Портленда» (104:109).

    Все прогнозы на НБА

    «Финикс» поднялся на 10 место турнирной таблицы в Западной конференции. В 30 матчах «солнечные» выиграли 15 матчей и проиграли 15 встреч.

    «Шарлотт»

    В минувшем туре регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграли на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:133). Это уже девятый проигрыш «шершней» в этом сезоне.

    Ранее баскетболисты «Шарлотт» уступили в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (104:113), «Денвера» (95:102), «Индианы» (113:144), «Торонто» (99:114), «Филадельфии» (82:135), «Нью-Орлеана» (107:112). А еще «Шарлотт» дважды проиграл «Майами» (104:115, 114:116).

    В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 22 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.07, победа «Шарлотт» — 11.40.

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    Прогноз: В этой встрече «Финикс» считается фаворитом пары, наверняки гости добьются успеха в матче против аутсайдера Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Финикса» (-19) с коэффициентом 2.50.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Финикс» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» уничтожит соперника?
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