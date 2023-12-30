Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 30 декабря. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» прервал проигрышную серию, которая состояла из трех матчей. В минувшем туре «солнечные» переиграли «Хьюстон» (129:113). Вклад в победу команды внёс Эрки Гордон, защитник отправил в кольцо соперника 27 очков.

До игры с «Хьюстоном» в проигрышную серию команды входили игры против «Далласа» (114:128), «Сакраменто» (105:120) и «Портленда» (104:109).

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«Финикс» поднялся на 10 место турнирной таблицы в Западной конференции. В 30 матчах «солнечные» выиграли 15 матчей и проиграли 15 встреч.

«Шарлотт»

В минувшем туре регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграли на выезде «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:133). Это уже девятый проигрыш «шершней» в этом сезоне.

Ранее баскетболисты «Шарлотт» уступили в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (104:113), «Денвера» (95:102), «Индианы» (113:144), «Торонто» (99:114), «Филадельфии» (82:135), «Нью-Орлеана» (107:112). А еще «Шарлотт» дважды проиграл «Майами» (104:115, 114:116).

В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 7 побед и потерпев 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.07, победа «Шарлотт» — 11.40.

Прогноз: В этой встрече «Финикс» считается фаворитом пары, наверняки гости добьются успеха в матче против аутсайдера Восточной конференции.

Ставка: Фора «Финикса» (-19) с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231.5 с коэффициентом 2.07.