Портленд. «Мода Центр». Дата — 29 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» одержал 8 победу в сезоне, обыграв в домашних стенах «Сакраменто» (130:113). Ключевую роль в матче сыграл Анферни Саймонс, который смог набрать 29 очков.

В последних пяти матчах «речники» также обыграли «Финикс» (109:104), но дважды проиграли «Голден Стэйт» (106:126, 114:118) и один раз уступили «Вашингтону» (117:118).

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«Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 21 поражении.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 29 матчах техасцы выиграли лишь четыре раза, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.

Проигрышная серия «Сан-Антонио» уже составляет пять матчей: «шпоры» проиграли «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).

В последнем туре «Сан-Антонио» потерпел фиаско в поединке против «Юты» (118:130).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.58, победа «Сан-Антонио» — 2.61.

Прогноз: Встречаются худшие команды Западной конференции, фаворит пары, конечно же баскетболисты «Портленда». Однако мы рискнем в пользу гостей, игрокам «Сан-Антонио» вполне по силам добиться положительного результата в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.61.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.