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    Кто одержит победу в битве аутсайдеров?

    «Портленд» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 декабря 2023 года

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    Портленд. «Мода Центр». Дата — 29 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» одержал 8 победу в сезоне, обыграв в домашних стенах «Сакраменто» (130:113). Ключевую роль в матче сыграл Анферни Саймонс, который смог набрать 29 очков.

    В последних пяти матчах «речники» также обыграли «Финикс» (109:104), но дважды проиграли «Голден Стэйт» (106:126, 114:118) и один раз уступили «Вашингтону» (117:118).

    Все прогнозы на НБА

    «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 21 поражении.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 29 матчах техасцы выиграли лишь четыре раза, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.

    Проигрышная серия «Сан-Антонио» уже составляет пять матчей: «шпоры» проиграли «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).

    В последнем туре «Сан-Антонио» потерпел фиаско в поединке против «Юты» (118:130).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.58, победа «Сан-Антонио» — 2.61.

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    Прогноз: Встречаются худшие команды Западной конференции, фаворит пары, конечно же баскетболисты «Портленда». Однако мы рискнем в пользу гостей, игрокам «Сан-Антонио» вполне по силам добиться положительного результата в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.61.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в битве аутсайдеров?
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