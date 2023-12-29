«Портленд»
«Портленд» одержал 8 победу в сезоне, обыграв в домашних стенах «Сакраменто» (130:113). Ключевую роль в матче сыграл Анферни Саймонс, который смог набрать 29 очков.
В последних пяти матчах «речники» также обыграли «Финикс» (109:104), но дважды проиграли «Голден Стэйт» (106:126, 114:118) и один раз уступили «Вашингтону» (117:118).
«Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции при 8 победах и 21 поражении.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» — худший клуб Западной конференции, команда занимает последнее 15 место. В 29 матчах техасцы выиграли лишь четыре раза, в остальных 25 играх коллектив потерпел поражение.
Проигрышная серия «Сан-Антонио» уже составляет пять матчей: «шпоры» проиграли «Далласу» (119:144), «Чикаго» (95:114), «Милуоки» (119:132) и «Нью-Орлеану» (110:146).
В последнем туре «Сан-Антонио» потерпел фиаско в поединке против «Юты» (118:130).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.58, победа «Сан-Антонио» — 2.61.
Прогноз: Встречаются худшие команды Западной конференции, фаворит пары, конечно же баскетболисты «Портленда». Однако мы рискнем в пользу гостей, игрокам «Сан-Антонио» вполне по силам добиться положительного результата в предстоящем матче.
Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.61.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.