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    Трей Янг принесёт победу «Атланте»?

    «Хьюстон» — «Атланта». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 21 декабря 2023 года

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    Хьюстон. «Тойота». Дата — 21 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 21 Декабря 2023 года

    «Хьюстон»

    Форвард «Хьюстона» Виктор Оладипо по-прежнему находится в лазарете команды с травмой колена. Под вопросом участие еще одного баскетболиста — Амена Томпсона, который находится на больничной койке из-за болезни.

    «Хьюстон» теряет позиции в Западной конференции, команда проиграла во втором матче подряд. После неудачной игры с «Милуоки» (119:128), «ракеты» проиграли «Кливленду» (130:135). Причем все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (122:122).

    До этого у «Хьюстона» была пятиматчевая выигрышная серия, в которую вошли игры против «Мемфиса» (103:96, 117:104), «Сан-Антонио» (93:82), «Денвера» (114:106) и «Оклахомы» (110:101).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 13 победах и 11 поражениях.

    «Атланта»

    Дабл-дабл Трей Янга из 31 очка и 15 передач принес победу «Атланте» в матче против «Детройта» (130:124).

    «Ястребы» в этом сезоне играют с переменным успехом, победы сменяются поражениями и наоборот. В последних пяти встречах «Атланта» проиграла трижды, уступив «Кливленду» (119:127), «Торонто» (128:135) и «Денверу» (122:129), но выиграв у «Торонто» (125:104).

    На данный момент «Атланта» занимает в Восточной конференции 10 место при 11 победах и 15 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.59, победа «Атланты» — 2.56.

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    Прогноз: «Хьюстон» — фаворит на бумаге, но у «Атланты» есть Трей Янг, который сейчас на пике своей формы. Мы рискнем и поставим на победу «ястребов».

    Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.56.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игры баскетболисты «Хьюстона» и «Атланты» забрасывают 250 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 241 с коэффициентом 2.65.

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    «Хьюстон» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Трей Янг принесёт победу «Атланте»?
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