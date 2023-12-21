Хьюстон. «Тойота». Дата — 21 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

Форвард «Хьюстона» Виктор Оладипо по-прежнему находится в лазарете команды с травмой колена. Под вопросом участие еще одного баскетболиста — Амена Томпсона, который находится на больничной койке из-за болезни.

«Хьюстон» теряет позиции в Западной конференции, команда проиграла во втором матче подряд. После неудачной игры с «Милуоки» (119:128), «ракеты» проиграли «Кливленду» (130:135). Причем все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (122:122).

До этого у «Хьюстона» была пятиматчевая выигрышная серия, в которую вошли игры против «Мемфиса» (103:96, 117:104), «Сан-Антонио» (93:82), «Денвера» (114:106) и «Оклахомы» (110:101).

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В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 9 место при 13 победах и 11 поражениях.

«Атланта»

Дабл-дабл Трей Янга из 31 очка и 15 передач принес победу «Атланте» в матче против «Детройта» (130:124).

«Ястребы» в этом сезоне играют с переменным успехом, победы сменяются поражениями и наоборот. В последних пяти встречах «Атланта» проиграла трижды, уступив «Кливленду» (119:127), «Торонто» (128:135) и «Денверу» (122:129), но выиграв у «Торонто» (125:104).

На данный момент «Атланта» занимает в Восточной конференции 10 место при 11 победах и 15 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Хьюстона» — 1.59, победа «Атланты» — 2.56.

Прогноз: «Хьюстон» — фаворит на бумаге, но у «Атланты» есть Трей Янг, который сейчас на пике своей формы. Мы рискнем и поставим на победу «ястребов».

Ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игры баскетболисты «Хьюстона» и «Атланты» забрасывают 250 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 241 с коэффициентом 2.65.