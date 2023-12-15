«Портленд»
«Портленд» потерпел новое поражение в регулярке — уже четвертое подряд. «Речники» в гостях проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (127:132).
До этого баскетболисты из Портленда потерпели фиаско в матчах против «Далласа» (112:125), «Голден Стэйт» (106:110) и «Юты» (113:118).
«Портленд» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции. В 22 матче «речники» выиграли 6 раз. В остальных 16 встречах были зафиксированы поражения.
«Юта»
Коллин Секстон принес победу «Юте» в поединке против «Нью-Йорка» (117:113). Защитник «джазменов» был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл, однако не хватило трех передач. Секстон отправил в кольцо «никсов» 26 очков.
До этого у команды «Юта» была проигрышная серия из трёх матчей, «музыканты» проиграли «Оклахоме» (120:134), «Лос-Анджелес Клипперс» (103:117), «Далласу» (97:147).
На данный момент «Юта» занимает 12 место, одержав 8 побед и потерпев 16 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.68, победа «Юты» — 2.36.
Прогноз: В битве соседей по турнирной таблице нет ярко выраженного фаворита. Вряд ли победитель пары завершит встречу с крупным перевесом в счете.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.17.