Портленд. «Мода Центр». Дата — 15 декабря. Время — 06:00 по мск. «Портленд» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портленд»

«Портленд» потерпел новое поражение в регулярке — уже четвертое подряд. «Речники» в гостях проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (127:132).

До этого баскетболисты из Портленда потерпели фиаско в матчах против «Далласа» (112:125), «Голден Стэйт» (106:110) и «Юты» (113:118).

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«Портленд» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции. В 22 матче «речники» выиграли 6 раз. В остальных 16 встречах были зафиксированы поражения.

«Юта»

Коллин Секстон принес победу «Юте» в поединке против «Нью-Йорка» (117:113). Защитник «джазменов» был близок к тому, чтобы оформить дабл-дабл, однако не хватило трех передач. Секстон отправил в кольцо «никсов» 26 очков.

До этого у команды «Юта» была проигрышная серия из трёх матчей, «музыканты» проиграли «Оклахоме» (120:134), «Лос-Анджелес Клипперс» (103:117), «Далласу» (97:147).

На данный момент «Юта» занимает 12 место, одержав 8 побед и потерпев 16 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Портленда» — 1.68, победа «Юты» — 2.36.

Прогноз: В битве соседей по турнирной таблице нет ярко выраженного фаворита. Вряд ли победитель пары завершит встречу с крупным перевесом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 231 с коэффициентом 2.17.