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    «Клииперс» будет ближе к победе?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 12 декабря 2023 года

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 12 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Кавай Леонард стал лучшим игроком в гостевом матче против «Юты». В составе «Лос-Анджелес Клипперс» форвард набрал 41 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 передач.

    «Клипперс» в итоге одержал победу над «Ютой» (117:103) и продлил выигрышную серию до трех матчей. Ранее «парикмахеры» добились побед над «Денвером» (111:102) и «Голден Стэйт» (113:112).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место при 11 победах и 10 поражениях.

    «Портленд»

    «Портленд» не может вернуться на победные рельсы уже третью игру подряд. После неудачных игр с «Ютой» (113:118) и «Голден Стэйт» (106:110), последовало новое фиаско. В рамках минувшего игрового дня «Портленд» проиграл «Далласу» (112:125).

    До черной полосы «речники» смогли выиграть на выезде у «Кливленда» (103:95) и «Индианы» (114:110).

    «Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В 21 матче «речники» выиграли 6 раз. В остальных 15 встречах были зафиксированы поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.12, победа «Портленда» — 8.05.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» считается фаворитом пары в матче против «Портленда». От «парикмахеров» можно ожидать крупной победы.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Клииперс» будет ближе к победе?
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