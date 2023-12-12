Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 12 декабря. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Кавай Леонард стал лучшим игроком в гостевом матче против «Юты». В составе «Лос-Анджелес Клипперс» форвард набрал 41 очко, сделал 5 подборов и отдал 5 передач.

«Клипперс» в итоге одержал победу над «Ютой» (117:103) и продлил выигрышную серию до трех матчей. Ранее «парикмахеры» добились побед над «Денвером» (111:102) и «Голден Стэйт» (113:112).

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В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 9 место при 11 победах и 10 поражениях.

«Портленд»

«Портленд» не может вернуться на победные рельсы уже третью игру подряд. После неудачных игр с «Ютой» (113:118) и «Голден Стэйт» (106:110), последовало новое фиаско. В рамках минувшего игрового дня «Портленд» проиграл «Далласу» (112:125).

До черной полосы «речники» смогли выиграть на выезде у «Кливленда» (103:95) и «Индианы» (114:110).

«Портленд» занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В 21 матче «речники» выиграли 6 раз. В остальных 15 встречах были зафиксированы поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.12, победа «Портленда» — 8.05.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» считается фаворитом пары в матче против «Портленда». От «парикмахеров» можно ожидать крупной победы.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 219.5 с коэффициентом 1.91.