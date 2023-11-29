Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 29 ноября. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

«Даллас» допустил осечку в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (88:107). Это уже третье поражение техасцев за последние пять матчей. «Ковбои» также уступили «Сакраменто» (113:129) и «Милуоки» (125:132).

В составе «Даллас» два травмированных игрока: с травмой пальцы из строя выбыл Макс Клебер, у Дерека Ливли — травма спины.

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В Западной конференции команда Питера Дебура занимает 5 место при 10 победах и 6 поражениях.

«Хьюстон»

«Хьюстон» поднялся на 7 место в турнирной таблице Западной конференции. «Рокетс» одержал 8 побед и 6 раз проиграл.

На данный момент команда выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. После виктории над «Мемфисом» (111:91), последовала победа в матче с мощным «Денвером» (105:86).

В этом поединке в составе «Хьюстона» результативностью отметился Джален Грин. Защитник команды отправил в кольцо «Денвера» 25 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.49, победа «Хьюстона» — 2.87.

Прогноз: «Хьюстон» — гроза фаворитов, не исключаем очередной сенсации в регулярном чемпионате. Мы рискнем и поставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.87.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Хьюстона».

Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+6) с коэффициентом 1.89.