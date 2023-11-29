ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
    Все новости спорта

    Ожидать ли от «Хьюстона» новой сенсации?

    «Даллас» — «Хьюстон». Ставка (к. 2.87) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 ноября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Хьюстон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 29 ноября. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 29 Ноября 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» допустил осечку в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (88:107). Это уже третье поражение техасцев за последние пять матчей. «Ковбои» также уступили «Сакраменто» (113:129) и «Милуоки» (125:132).

    В составе «Даллас» два травмированных игрока: с травмой пальцы из строя выбыл Макс Клебер, у Дерека Ливли — травма спины.

    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции команда Питера Дебура занимает 5 место при 10 победах и 6 поражениях.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» поднялся на 7 место в турнирной таблице Западной конференции. «Рокетс» одержал 8 побед и 6 раз проиграл.

    На данный момент команда выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. После виктории над «Мемфисом» (111:91), последовала победа в матче с мощным «Денвером» (105:86).

    В этом поединке в составе «Хьюстона» результативностью отметился Джален Грин. Защитник команды отправил в кольцо «Денвера» 25 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.49, победа «Хьюстона» — 2.87.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Хьюстон» — гроза фаворитов, не исключаем очередной сенсации в регулярном чемпионате. Мы рискнем и поставим на победу гостей.

    Ставка: Победа «Хьюстона» с коэффициентом 2.87.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Хьюстона».

    Альтернативная ставка: Фора «Хьюстона» (+6) с коэффициентом 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фис — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Имер — Трунжеллити
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ковалик — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван Аш — Шелбай
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шахтёр — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Микельсен — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кардифф — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Ожидать ли от «Хьюстона» новой сенсации?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры