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    «Нью-Орлеан» возьмет реванш у «Юты»?

    «Юта» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 ноября 2023 года

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 28 ноября. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 28 Ноября 2023 года

    «Юта»

    «Юта» выиграл у «Нью-Орлеан» (105:100) в рамках минувшего игрового дня. Вклад в победу «музыкантов» внёс Коллин Секстон, оформивший 16 очков.

    Таким образом «джазмены» прервали проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Юта» проиграла в играх против «Портленда» (105:121), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:131) и дважды уступила «Финиксу» (137:140, 128:131).

    Восстановился от травмы Уокер Кесслер, у центрового «Юты» была травма локтя. Под повросом участие лидера команды Лаури Маркканена, который получил травму подколенного сухожилия и Джордана Кларксона, который выбыл из строя из-за болезни.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место. В 16 матчах «джазмены» одержали 5 побед и потерпели 11 поражений.

    «Нью-Орлеан»

    Выигрышная серия из трех матчей «Нью-Орлеана» была прервана после сыгранного матча с «Ютой» (100:105). До этого луизианцы одержали вверх над «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106) и «Сакраменто» (117:112, 129:93).

    Три баскетболиста «пеликанов» находятся на больничной койке. В лазарете команды Мэтт Райан (травма икры), Трэй Мерфи (травма колена) и Си Джей Макколлум (травма груди).

    В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 8 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 2.48, победа «Нью-Орлеана» — 1.63.

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    Прогноз: Предыдущая встреча показала, что соперники абсолютно равны. Небольшая разница в счете будет и во втором поединке между «Ютой» и «Нью-Орлеаном». Ожидать разгрома в поединке не стоит.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.10.

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    «Юта» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» возьмет реванш у «Юты»?
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