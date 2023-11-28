«Юта»
«Юта» выиграл у «Нью-Орлеан» (105:100) в рамках минувшего игрового дня. Вклад в победу «музыкантов» внёс Коллин Секстон, оформивший 16 очков.
Таким образом «джазмены» прервали проигрышную серию, которая состояла из четырех матчей. Ранее «Юта» проиграла в играх против «Портленда» (105:121), «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:131) и дважды уступила «Финиксу» (137:140, 128:131).
Восстановился от травмы Уокер Кесслер, у центрового «Юты» была травма локтя. Под повросом участие лидера команды Лаури Маркканена, который получил травму подколенного сухожилия и Джордана Кларксона, который выбыл из строя из-за болезни.
В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место. В 16 матчах «джазмены» одержали 5 побед и потерпели 11 поражений.
«Нью-Орлеан»
Выигрышная серия из трех матчей «Нью-Орлеана» была прервана после сыгранного матча с «Ютой» (100:105). До этого луизианцы одержали вверх над «Лос-Анджелес Клипперс» (116:106) и «Сакраменто» (117:112, 129:93).
Три баскетболиста «пеликанов» находятся на больничной койке. В лазарете команды Мэтт Райан (травма икры), Трэй Мерфи (травма колена) и Си Джей Макколлум (травма груди).
В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 9 место, одержав 9 побед и потерпев 8 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 2.48, победа «Нью-Орлеана» — 1.63.
Прогноз: Предыдущая встреча показала, что соперники абсолютно равны. Небольшая разница в счете будет и во втором поединке между «Ютой» и «Нью-Орлеаном». Ожидать разгрома в поединке не стоит.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.10.