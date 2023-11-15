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    «Юта» продлит победную серию?

    «Юта» — «Портленд». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Портленд»
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    «Юта» — «Чикаго»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 15 ноября. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» прервала четырехматчевую проигрышную серию игр, обыграв «Мемфис» (127:121). Ключевую роль в матче сыграл Джордан Кларксон, защитник набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи.

    В предстоящей игре регулярного чемпионата «музыканты» не смогут рассчитывать на Уокера Кесслер. Центровой получил травму локтя в матче против «Чикаго» и уже успел пропустить игры с «Индианой» и «Мемфисом».

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 13 место. В 10 матчах «джазмены» одержали три победы и потерпели семь поражений.

    «Портленд»

    «Портленд» на Западе занимает 12 строчку при трех победах и шести поражениях. На данный момент команду преследует черная полоса игр, «речники» потерпели три поражения подряд.

    В проигрышную серию входят игр с «Лос-Анджелей Лейкерс» (110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфисом» (100:112). В последние пять игр «Портленда» также входят две победы над «Мемфисом» (115:113) и «Детройтом» (110:101).

    В лазарете «Портленда» находятся четыре игрока: у Малкольма Брогдона — мышечная травма, у Анферни Саймонса — травма пальца, у Роберта Уильямса — травма колена и у Скута Хендерсона — травма лодыжки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Юты» — 1.40, победа «Портленда» — 3.28.

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    Прогноз: В последнем матче с участием «Юты» было заброшено 248 очков. «Портленд» же завершил свой поединок на отметке в 226 баллов. Ставим на результативности матча.

    Ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу «Юты», у «джазменов» есть шанс продлить выигрышную серию.

    Альтернативная ставка: Фора «Юты» (-7) с коэффициентом 2.06.

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    «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Юта» продлит победную серию?
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