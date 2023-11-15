Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 15 ноября. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» прервала четырехматчевую проигрышную серию игр, обыграв «Мемфис» (127:121). Ключевую роль в матче сыграл Джордан Кларксон, защитник набрал 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи.

В предстоящей игре регулярного чемпионата «музыканты» не смогут рассчитывать на Уокера Кесслер. Центровой получил травму локтя в матче против «Чикаго» и уже успел пропустить игры с «Индианой» и «Мемфисом».

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В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 13 место. В 10 матчах «джазмены» одержали три победы и потерпели семь поражений.

«Портленд»

«Портленд» на Западе занимает 12 строчку при трех победах и шести поражениях. На данный момент команду преследует черная полоса игр, «речники» потерпели три поражения подряд.

В проигрышную серию входят игр с «Лос-Анджелей Лейкерс» (110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфисом» (100:112). В последние пять игр «Портленда» также входят две победы над «Мемфисом» (115:113) и «Детройтом» (110:101).

В лазарете «Портленда» находятся четыре игрока: у Малкольма Брогдона — мышечная травма, у Анферни Саймонса — травма пальца, у Роберта Уильямса — травма колена и у Скута Хендерсона — травма лодыжки.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Юты» — 1.40, победа «Портленда» — 3.28.

Прогноз: В последнем матче с участием «Юты» было заброшено 248 очков. «Портленд» же завершил свой поединок на отметке в 226 баллов. Ставим на результативности матча.

Ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу «Юты», у «джазменов» есть шанс продлить выигрышную серию.

Альтернативная ставка: Фора «Юты» (-7) с коэффициентом 2.06.