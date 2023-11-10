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    Устроят ли команды яркое баскетбольное шоу?

    «Орландо» — «Атланта». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 10 ноября 2023 года

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    Мехико. «Арена CDMX». Дата — 10 ноября. Время — 05:30 по мск. «Орландо» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 10 Ноября 2023 года

    «Орландо»

    Встреча «Орландо» и «Атланты» пройдет в Мехико. Для «магов» это будет четвертая игра в Мексике с 2012 года. К матчу против «Атланты» баскетболисты «Орландо» подходят с проблемами в составе. В лазарете команды Уэнделл Картер с травмой пальца, Маркелл Фульц — с травмой колена и Гари Харрис — с травмой паха.

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 6 место при четырех победах и трёх проигрышей. В домашнем мате против «Далласа» баскетболисты «Орландо» потрепели поражение (102:117).

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    В серию последних 5 встреч также входят победы над командами «Лос-Анджелес Лейкерс» (120:101) и «Юта» (115:113). Но уступили двум коллективам из Лос-Анджелеса: «Лейкерс» (103:106) и «Клипперс» (102:118).

    «Атланта»

    «Атланта» впервые сыграет в Мексике. В рамках нового игрового дня «ястребы» встретятся с «магами». У «Атланты» прервалась выигрышная серия, которая состояла из четырех матчей.

    Были обыграны «Нью-Орлеан» (123:105), «Вашингтон» (130:121), «Миннесота» (127:113) и «Милуоки» (127:110).

    На данный момент «Атланта» занимает в Восточной конференции четвертое место при четырех победах и трех поражениях. Выше в турнирной таблице расположились «Милуоки», «Филадельфия» и «Бостон». С травмой пальца не сможет сыграть игрок «Атланты» Кобэ Буфкина, получил травму пальца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с победителем пары: победа «Орландо» — 2.06, победа «Атланты» — 1.96.

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    Прогноз: В последних матчах с участием «Орландо» в среднем заброшено 220 очков. Игры с участием «Юты» завершились на отметке в 235-240 баллов. Ожидаем открытые поединок между представителями Восточной и Западной конференций.

    Ставка: Тотал больше 122.5 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Встречаются абсолютно равные команды. Наш прогноз — победитель пары добьется успеха с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

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    «Орландо» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Устроят ли команды яркое баскетбольное шоу?
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