Денвер. «Болл Арена». Дата — 4 ноября. Время — 05:00 по мск. «Денвер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» потерпел первое поражение в сезоне и потерял лидерство в турнирной таблице Западной конференции при четырех победах и одном поражении. «Наггетсы» уступили «Миннесоте» в выездной встрече (89:110).

До встречи с «лесными волками» баскетболисты Майка Мэлоуна одержали четыре победы: «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:107), «Мемфис» (108:104), «Оклахома» (128:95) и «Юта» (110:102).

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В предстоящей игре против «Далласа» не сможет сыграть словенский форвард Влатко Чанчар. Игрок «Денвера» находится в лазарете из-за травмы колена.

«Даллас»

После осечки «Денвера» в игре с «Миннесотой», турнирную таблицу в Западной конференции возглавил «Даллас». Техасцы провели четыре матча и во всех одержали победу.

В четвертой игре регулярного чемпионата «Даллас» переиграл «Чикаго» (114:105). В этом поединке лучшего результата добился Грант Уильямс. Форвард «Маверикс» отправил в кольцо соперника 25 очков.

Также баскетболисты «Далласа» добились уверенных побед в матчах с «Мемфисом» (125:110), «Бруклином» (125:120) и «Сан-Антонио» (126:119).

В матче против «Бруклина» травму ноги получил один из лидеров «Далласа» Кайри Ирвинг. Его участие в игре против «Денвера» пока под вопросом.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Денвера» — 1.38, победа «Далласа» — 3.39.

Прогноз: Встречаются лидеры Западной конференции. Можем ожидать от команд яркого и результативного баскетбола.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Можно рискнуть в пользу действующего лидера Западной конференции «Далласа» в битве против чемпионов.

Альтернативная ставка: Фора «Далласа» (+6.5) с коэффициентом 2.01.