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    Кто окажется сильнее в дуэли аутсайдеров?

    Филиппины — Ангола. Ставка (к. 2.09) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Италии
    Прогноз и ставки на Филиппины — Ангола
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    Фрагмент чемпионата мира Италия — Ангола
    В группе А предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Филиппин и Анголы. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:00 мск. Филиппины — Ангола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа A 27 Августа 2023 года
    Филиппины
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    •  Филиппины 15:00 Ангола Ангола
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    Филиппины

    Сборная Филиппин с поражения стартовала на чемпионате мира. Хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87). На данный момент баскетболисты Чота Рейеса занимают третьей место в квартете А.

    Хотя лучшим игроком матчи стал защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон, забросивший в кольцо соперника 28 очков, а также совершив 7 подборов и отдав 7 передач.

    Хорошая новость для фанов «Юты» и сборной Филиппин — Джордан Кларксон вернулся после травмы пальца, без игровой практики филиппинец был полгода. Последнюю встречу баскетболист провел 6 марта против «Оклахомы» в рамках национальной баскетбольной ассоциации.

    Ангола

    Сборная Анголы также стартовала с проигрыша на чемпионате мира. Команда с черного континента уступила в матче против Италии (67:81). Защитник сборной Чайльде Дундао набрал в матче 19 пунктов.

    Анголу преследует черная полоса игр, которая состоит из пяти поражений. Помимо фиаско в поединке с итальянцами, африканская команда уступила Японии (65:75), Португалии (67:72), Иордании (56:70) и Мексики (76:78).

    Все прогнозы на баскетбол

    В последний раз сборная Анголы выигрывала в рамках квалификации на баскетбольный мундиаль, 15 июля была обыграна Нигерия (72:69).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа Филиппин — 1.33, победа Анголы — 3.42.

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    Прогноз: Во втором туре предварительного раунда чемпионата встречаются аутсайдеры группы А. Сборной Филиппи вполне по силам продлить черную полосу Анголы.

    Ставка: Фора Филиппин (-9) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 160 с коэффициентом 2.07.

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    Филиппины — Ангола: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто окажется сильнее в дуэли аутсайдеров?
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