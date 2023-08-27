В группе А предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Филиппин и Анголы. Играть будут на стадионе «Смарта Аранета Колизеум». Матч пройдет 27 августа, начало — в 15:00 мск. Филиппины — Ангола: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Филиппины

Сборная Филиппин с поражения стартовала на чемпионате мира. Хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87). На данный момент баскетболисты Чота Рейеса занимают третьей место в квартете А.

Хотя лучшим игроком матчи стал защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон, забросивший в кольцо соперника 28 очков, а также совершив 7 подборов и отдав 7 передач.

Хорошая новость для фанов «Юты» и сборной Филиппин — Джордан Кларксон вернулся после травмы пальца, без игровой практики филиппинец был полгода. Последнюю встречу баскетболист провел 6 марта против «Оклахомы» в рамках национальной баскетбольной ассоциации.

Ангола

Сборная Анголы также стартовала с проигрыша на чемпионате мира. Команда с черного континента уступила в матче против Италии (67:81). Защитник сборной Чайльде Дундао набрал в матче 19 пунктов.

Анголу преследует черная полоса игр, которая состоит из пяти поражений. Помимо фиаско в поединке с итальянцами, африканская команда уступила Японии (65:75), Португалии (67:72), Иордании (56:70) и Мексики (76:78).

Все прогнозы на баскетбол

В последний раз сборная Анголы выигрывала в рамках квалификации на баскетбольный мундиаль, 15 июля была обыграна Нигерия (72:69).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Филиппин — 1.33, победа Анголы — 3.42.

Прогноз: Во втором туре предварительного раунда чемпионата встречаются аутсайдеры группы А. Сборной Филиппи вполне по силам продлить черную полосу Анголы.

Ставка: Фора Филиппин (-9) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 160 с коэффициентом 2.07.