Филиппины
Сборная Филиппин с поражения стартовала на чемпионате мира. Хозяйка турнира проиграла в первой игре мундиаля команде Доминиканской Республики (81:87). На данный момент баскетболисты Чота Рейеса занимают третьей место в квартете А.
Хотя лучшим игроком матчи стал защитник сборной Филиппин и «Юты» Джордан Кларксон, забросивший в кольцо соперника 28 очков, а также совершив 7 подборов и отдав 7 передач.
Хорошая новость для фанов «Юты» и сборной Филиппин — Джордан Кларксон вернулся после травмы пальца, без игровой практики филиппинец был полгода. Последнюю встречу баскетболист провел 6 марта против «Оклахомы» в рамках национальной баскетбольной ассоциации.
Ангола
Сборная Анголы также стартовала с проигрыша на чемпионате мира. Команда с черного континента уступила в матче против Италии (67:81). Защитник сборной Чайльде Дундао набрал в матче 19 пунктов.
Анголу преследует черная полоса игр, которая состоит из пяти поражений. Помимо фиаско в поединке с итальянцами, африканская команда уступила Японии (65:75), Португалии (67:72), Иордании (56:70) и Мексики (76:78).
В последний раз сборная Анголы выигрывала в рамках квалификации на баскетбольный мундиаль, 15 июля была обыграна Нигерия (72:69).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа Филиппин — 1.33, победа Анголы — 3.42.
Прогноз: Во втором туре предварительного раунда чемпионата встречаются аутсайдеры группы А. Сборной Филиппи вполне по силам продлить черную полосу Анголы.
Ставка: Фора Филиппин (-9) с коэффициентом 2.09.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 160 с коэффициентом 2.07.