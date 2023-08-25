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    Все новости спорта

    Германия с легкостью наберет 2 очка на ЧМ?

    Германия — Япония. Ставка (к. 1.84) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Германии
    Прогноз и ставки на Германия — Япония
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    В группе Е предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Германии и Японии. Играть будут на стадионе «Окинава арена». Матч пройдет 25 августа, начало — в 15:10 мск. Германия — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа E 25 Августа 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 15:10 Япония Япония
  • Токио
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    Германия

    Сборная Германии квалифицировалась на чемпионат мира заняв первое место в отборочной группе J. В квалификации немецкая команда одержали 10 побед в 12 матчах, набрав 22 очко.

    В турнирной таблице удалось обойти Финляндию и Словению — одного из фаворитов чемпионата.

    В последний раз Германия играла на чемпионате мира в 2019-м. На первенстве планеты сборная выступала 7 раза. Лучший результат на мундиале — 3 место в 2002 г.

    В ретинге ФИБА сборня Германии занимает 11 место.

    Япония

    Япония, как хозяйка турнира получила прямую путевку на чемпионат мира. В последний раз команда выступала на таком масштабном турнире в 2019-м. Всего японцы играли 7 раз.

    Лучший результат сборной Японии на мировом перевенстве — 11 место 1967-го. В рейтинге ФИБА сборная Японии занимает 38 место.

    Все прогнозы на баскетбол

    До старта на чемпионате мира сборная Японии провела 7 товарищеских встреч: обыграв Анголу (75:65), Новую Зеландию (94:75), Южную Корею (85:80) и уступив Словении (68:103), Франции (70:88) и Новой Зеландии (72:79) и Южной Корее (69:76).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа Германии — 1.01, Японии — 17.00.

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    Прогноз: Безоговорочный фаворит пары — сборная Германии, которая наверняка разгромит японскую команду.

    Ставка: Фора Германии (-18.5) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Германии.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 95.5 с коэффициентом 1.90.

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    Германия — Япония: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Германия с легкостью наберет 2 очка на ЧМ?
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