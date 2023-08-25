В группе D предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Египта и Литвы. Играть будут на стадионе «Молл-оф-Азия Арена». Матч пройдет 25 августа, начало — в 15:30 мск. Египет — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Египет занимает 55 место в рейтинге ФИБА. Сборная этой страны попала на чемпионат мира, после того как вошла в топ-2 группы F квалификации.

В последний раз сборная Египта играла на чемпионате мира в 2014-м. В финальной части мундиаля африканская команда играла 7 раз. Лучшее достижение Египта — 5 место 1950 г.

Перед стартом на чемпионате мира Египет провел две товарищеские встречи. Была победная игра над сборной Грузии (81:76) и фиаско в матче против Ливана (64:70).

Литва

Один из ключевых игроков «Нью-Орлеан» Йонас Валанчюнас готов к старту чемпионата мира. Центровой «пеликанов» на мундиале будет защищать цвета сборной Литвы.

Литовская команда активна в летнее межсезонье. Сборная провела 10 товарщеских матчей, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения.

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В финальную часть чемпионата мира Литва попала, после того как вошла в топ-3 квалификации в группе К.

В последний раз сборная Литвы играла в первенстве планеты в 2019-м. Лучшего результата на чемпионате мира литовцы добились в 2010-м году, заняв 3 место.

К слову, Литва занимает 8 место в рейтинге ФИБА.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Египта — 20.00, Литвы — 1.00.

Прогноз: У Египта нет шансов в предстоящей игре против одной из лучших сборных мира. Литва наверняка разгромит соперника.

Ставка: Фора Литвы (-20.5) с коэффициентом 1.88.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Литвы.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 90 с коэффициентом 2.03.