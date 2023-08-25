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    Все новости спорта

    Литва не оставит шансов Египту?

    Египет — Литва. Ставка (к. 1.88) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, предварительный раунд, 25 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Литва
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    Франция — Литва
    В группе D предварительного раунда чемпионата мира пойдутся сборные Египта и Литвы. Играть будут на стадионе «Молл-оф-Азия Арена». Матч пройдет 25 августа, начало — в 15:30 мск. Египет — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. ЧМ-2023. Группа D 25 Августа 2023 года
    Egypt
  • ЧМ-2023. Группа D
    •  Egypt 15:30 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Египет

    Египет занимает 55 место в рейтинге ФИБА. Сборная этой страны попала на чемпионат мира, после того как вошла в топ-2 группы F квалификации.

    В последний раз сборная Египта играла на чемпионате мира в 2014-м. В финальной части мундиаля африканская команда играла 7 раз. Лучшее достижение Египта — 5 место 1950 г.

    Перед стартом на чемпионате мира Египет провел две товарищеские встречи. Была победная игра над сборной Грузии (81:76) и фиаско в матче против Ливана (64:70).

    Литва

    Один из ключевых игроков «Нью-Орлеан» Йонас Валанчюнас готов к старту чемпионата мира. Центровой «пеликанов» на мундиале будет защищать цвета сборной Литвы.

    Литовская команда активна в летнее межсезонье. Сборная провела 10 товарщеских матчей, одержав 7 побед и потерпев 3 поражения.

    Все прогнозы на баскетбол

    В финальную часть чемпионата мира Литва попала, после того как вошла в топ-3 квалификации в группе К.

    В последний раз сборная Литвы играла в первенстве планеты в 2019-м. Лучшего результата на чемпионате мира литовцы добились в 2010-м году, заняв 3 место.

    К слову, Литва занимает 8 место в рейтинге ФИБА.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе гостей: победа Египта — 20.00, Литвы — 1.00.

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    Прогноз: У Египта нет шансов в предстоящей игре против одной из лучших сборных мира. Литва наверняка разгромит соперника.

    Ставка: Фора Литвы (-20.5) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Литвы.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 90 с коэффициентом 2.03.

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    Египет — Литва: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на баскетбол. Литва не оставит шансов Египту?
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