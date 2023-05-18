Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 18 мая. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» преодолел два раунда плей-офф, чтобы добраться до финала Восточной конференции. На прошлом этапе турнира «кельты» в сложном противостоянии преодолели сопротивление в лице «Филадельфии» (4:3 — победа в серии).

В последнем матче дуэли удалось добиться победы (112:88). В матче ключевую роль сыграл Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дабл из 51 очка и 13 подборов.

В 1/8 финала баскетболисты «Бостона» встретились с «Атлантой». Противостояние с «ястребами» для «бостонских кельтов» завершилось победой (4:2).

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«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионата команда выиграла 57 матчей и проиграла 25 встреч.

«Майами»

«Майами» пробился в полуфинал после победы над «Нью-Йорком»(96:92). В составе победителей в матче успешно сыграл Джимми Батлер. Защитник «хитовцев» был близок к дабл-даблу, но не хватило двух подборов. В итоге Батлер набрал 24 очков.

В четвертьфинеле «Майами» переиграл «Нью-Йорк» (4:2 — победа в серии). А в 1/8 финала была одержана сенсационная победа над победителем конференции — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

«Майами» играли через стадию плей-ин. За путевку в плей-офф пришлось побороться с «Чикаго» (102:91)

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.29, победа «Майам» — 4.08.

Прогноз: «Майами» может устроить шоу и удивить соперника. Как это было в играх с «Милуоки».

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 4.08.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться в пользу гостевой команды.

Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+8.5) с коэффициентом 1.93.