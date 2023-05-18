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    Кто откроет счёт в полуфинальной серии?

    «Бостон» — «Майами». Прогноз (к. 4.08), ставка на матч 1/4 финала НБА, 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Майами»
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    Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 18 мая. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 18 Мая 2023 года
    Бостон
  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 03:30 Майами Майами
  • Майами
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    «Бостон»

    «Бостон» преодолел два раунда плей-офф, чтобы добраться до финала Восточной конференции. На прошлом этапе турнира «кельты» в сложном противостоянии преодолели сопротивление в лице «Филадельфии» (4:3 — победа в серии).

    В последнем матче дуэли удалось добиться победы (112:88). В матче ключевую роль сыграл Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дабл из 51 очка и 13 подборов.

    В 1/8 финала баскетболисты «Бостона» встретились с «Атлантой». Противостояние с «ястребами» для «бостонских кельтов» завершилось победой (4:2).

    Все прогнозы на НБА

    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионата команда выиграла 57 матчей и проиграла 25 встреч.

    «Майами»

    «Майами» пробился в полуфинал после победы над «Нью-Йорком»(96:92). В составе победителей в матче успешно сыграл Джимми Батлер. Защитник «хитовцев» был близок к дабл-даблу, но не хватило двух подборов. В итоге Батлер набрал 24 очков.

    В четвертьфинеле «Майами» переиграл «Нью-Йорк» (4:2 — победа в серии). А в 1/8 финала была одержана сенсационная победа над победителем конференции — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

    «Майами» играли через стадию плей-ин. За путевку в плей-офф пришлось побороться с «Чикаго» (102:91)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.29, победа «Майам» — 4.08.

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    Прогноз: «Майами» может устроить шоу и удивить соперника. Как это было в играх с «Милуоки».

    Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 4.08.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться в пользу гостевой команды.

    Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+8.5) с коэффициентом 1.93.

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