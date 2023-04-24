Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 24 апреля. Время — 02:00 по мск. «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» сократила отставание от «Бостона» до минимума. В третьем матче серии «ястребы» нанесли сенсационное поражение сопернику (130:122). Важный вклад в победу «Хокс» внёс Трей Янг, который отправил в кольцо соперника 32 очка. До трипл-дабла лидеру «Атланты» не хватило одной передачи и четырёх подборов.

В рамках 1/8 финала «Атланта» потерпела два поражения в гостевых матчах с «Бостоном» (106:119 и 99:112).

Нынешнее противостояние напоминает битву «Атланту» с «Майами», которое прошло ровно год назад. Тогда баскетболисты из Джорджии уступили сопернику со счётом 1:4.

«Бостон»

Прервалась пятиматчевая победная серия «Бостона», в третьем матче противостояния с «Атлантой» команда проиграла (122:130). Несмотря на фиаско в матче, в составе бостонского коллектива результативностью отметился Джейсон Тейтум, которому удалось оформить дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

До этого у «Бостона» была домашняя серия игр, которая завершилась победами (112:99 и 119:106). В этих встречах лучшего коэффициента полезности действия добились Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений.

Во втором этапе плей-офф победитель пары «Бостон» — «Атланта» сыграет с лучшей командой пары «Филадельфия» — «Бруклин». Наверняка, это будут «76-е».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Атланты» — 3.18, победа «Бостона» — 1.44.

Прогноз: Если Трей Янг поймает игру, то «Атланта» может снова удивить соперника. На этот раз у «ястребов» есть шанс восстановить равновесие в серии.

Ставка: Фора «Атланты» (+5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.25.